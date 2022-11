Beştepe'den sınır ötesi harekat açıklaması: Her an başlayabilir! Esad ile görüşülecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki PKK/PYD unsurlarına yönelik olası kara harekatına ilişkin "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında olası kara harekatına ilişkin "Yarın, haftaya veya her an farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Zamanını, zeminini ve kapsamını Türkiye belirler. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek" dedi.

Harekat için kimseden icazet almayız

Olası harekata ne tür tepkiler olur sorusuna da yanıt veren Kalın "Biz müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendirir ve konuşuruz. Ancak kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değil. Kendi güvenlik kaygılarını gidermek için Türkiye kimseden icazet almaz" diye konuştu. İşte Kalın'ın konuşla ilgili açıklamaları...

Sahadaki gelişmeler ters yönde

- Bizim Suriye'deki perspektifimiz, öncelikle BM'nin 2254 sayılı kararı bağlamında siyasi müzakere sürecinin devam etmesi, Anayasa Komisyonunun çalışmalarını tamamlaması. Fakat maalesef sahadaki gelişmeler bunun tersi yönünde oldu. İdlib bölgesinde biz 4 milyona yakın nüfusun güvenliğini sağlıyoruz, bir taraftan da terör tehdidi ile mücadelemiz devam ediyor.

Operasyon her an yapılabilir

- O yüzden de Cumhurbaşkanı'mız yeni bir askeri harekatın her an olabileceğini söyledi. Bunun için de biz kimseden izin alacak değiliz. Kimseye bir takvim açıklamak zorunda değiliz ama kendi güvenlik risklerimizle ilgili değerlendirmemiz bağlamında böyle bir operasyon her an yapılabilir.

En kritik soru ve cevaplar Olası kara harekatına Esad rejiminin tavrı ne olur?

Suriye rejimi İran ve Rusya ile birlikte hareket ediyor. Esad ile görüşme olur mu?

- İstihbarat düzeyinde zaten görüşmelerimiz oluyor. Bunun olabilmesi için zeminin oluşması gerekiyor. Mısır'a elçi atanacak mı?

Mısır, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz olamayacağını gördü. 3-4 ay içinde bazı konularda somut adımları görebiliriz. Yunanistan'la yaşanan gerilim

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı askeri angajman kullanma niyeti yok.

CENTOM'un paylaşımını esefle kınıyoruz

- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) birkaç gün önce orada öldürülen iki PKK'lı ile ilgili taziye mesajı yayımlamasını da esefle karşıladığımızı ve en şiddetli şekilde kınadığımızı da ifade etmek istiyorum. Bu, terörle mücadele ve NATO ittifakı bağlamında asla kabul edilecek bir şey değil.

Teröristi romantize etmek...

- Türkiye'yi açık olarak hedef gösteren, düşman belleyen PKK'nin oradaki kolluk gücü olan oradaki kişileri hangi gerekçeyle olursa olsun korumak, kollamak, romantize etmek, taziye yayımlamak, onlarla birlik beraberlik ve dayanışma mesajı vermek asla kabul edilebilir şeyler değil.

- Bizim için Türkiye'yi hedef alan her tür terör tehdidi açık hedeftir. Kim olduğu önemli değil, bizim güvenliğimizi tehlikeye sokan her tür unsur, bizim için açık ve meşru hedeftir."

ABD'den F-16 tedariki...

ABD'de Joe Biden yönetiminin F-16'lar konusundaki tavrı olumlu, memnuniyet verici. Bu, şu anda devam ediyor. Sayın Biden'ın bunu kongreden geçirebilmesi için belirli sayıda hem Cumhuriyetçilerden hem Demokratlardan destek alması gerekiyor. Biz olumlu bir netice çıkacağını düşünüyoruz ama Kongre'den çıkan kararla ilgili farklı değerlendirmeler de yapılıyor.

- Bir grup Yunanistan şartıyla Türkiye'nin elinin kolunun bağlandığını söylüyor. Bir grup da bu konunun artık yönetime devredildiğini, yönetimin Türkiye-Yunanistan sorunlarının çözümüne katkı sunması anlamına geldiğini düşünüyor. Yönetimden bize nasıl bir teklif gelecek onu önümüzdeki aylarda göreceğiz.