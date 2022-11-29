Annesine sürpriz yapacaktı 20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

ANTALYA’da annesine doğum gününde sürpriz yapmak için pasta almaya giden 20 yaşındaki genç, polis otosu ile çarpışarak hayatını kaybetti.

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Kaza, dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uysal'ın (20) kullandığı motosiklet devriye görevi yapan 07 A 7658 plakalı polis otosu ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilerek yardım istendi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Uysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Annesine sürpriz için pasta almaya gidiyormuş

Yapılan araştırmada gencin annesi Şerife Uysal’ın dün doğum günü olduğu ve kazanın gencin annesine doğum gününde sürpriz yapmak için pasta almaya giderken meydana geldiği öğrenildi.

Çevresinde çok sevilen bir isimdi

ntalya limanında bir gemide çalıştığı öğrenilen Uysal’ın arkadaş çevresi tarafından da çok sevildiği ifade edildi.

Arkadaşları ve ailesi morga koştu

Sabah saatlerinde acı haberi alan gencin arkadaşları ve ailesi morga koştu. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından baba Taner Uysal ve gencin arkadaşları tarafından teslim alındı. Kurşunlu Mezarlığı’nda defin işlemleri yapılacak olan cenazenin, Çakırlar Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.