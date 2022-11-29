Esad'dan Türkiye açıklaması: Suriye, söz değil, icraat bekliyor

Beşar Esad Suriye basınına "Türkiye'yle ikili görüşmelerin seviyesinin artırılacağını" söyledi. Esad, “Suriye, Türkiye’den söz değil, icraat bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Syrian Observar'da yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye medyasına iç ve dış politikada son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye’nin komşu ülkelerle ilişkilerine değinilen söyleşide Esad, Türkiye’yle “istihbarat düzeyinde” toplantıların gerçekleştiğini ancak ikili görüşmelerin seviyesinin “yakında artırılacağını” söyledi.

Esad, “Türkiye, Suriye’nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi. Suriye, Türkiye’den söz değil, icraat bekliyor.” dedi ve şöyle devam etti:

“Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerinden daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunu yargılamak mümkün değil. Gazeteciler ve araştırmacıların herhangi bir ülkenin politika değişikliğini personel değişimleri üzerinden ölçmesi yanlıştır.”