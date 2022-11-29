Koca'dan ürküten açıklama geldi! Kovid-19 ve influenza birbirine karıştı

Havaların soğuması ile birlikte grip vakaları da giderek arttı. Dünya genelinde Covid vakalarının da hızla tırmanması ile akıllara yine aynı soru geldi; yeni bir Covid salgını gelir mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 ve influenza birbirine karıştı diyerek korkutan açıklamayı yaptı.

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Sağlık Bakanı Koca, son aylarda artan gribal enfeksiyonlar ile koronavirüsün birbirine karıştığını söyleyerek, hastalık taramalarında artık üçlü solunum yolu paneline bakılacağını belirtti. Koca, "Tek bir kit ile influenza A, influenza B, Kovid-19 ve RSV’ye aynı anda bakılacak" ifadelerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Koca, koronavirüs salgının diğer üst solunum yollarıyla karıştırıldığına dikkati çekerek yeni bir sağlık taramasını uygulamaya koyacaklarını duyurdu.

Kovid-19 ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette



Influenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte

Kovid-19 ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette Influenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV’ye aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda Covid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak.

O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’mızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek.

Biz Çin gibi değiliz durum farklı

Çin'de halen devam eden 'sıfır kovid-19' politikasının getirdiği yasaklar ve halk üzerinde artan isyana ilişkin de konuşan Bakan Koca şu ifadeleri kaydetti:

Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum, Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar, 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin’deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak.

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