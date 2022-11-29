Fırat Kalkanı bölgesinde 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.