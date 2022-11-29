Cipsin içinden ölü fare çıktı kusanlar oldu! BİM'den fare açıklaması geldi
YOZGAT'ta yurtta kalan öğrencilerin aldığı cipsten fare ölüsü çıkması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerden sonra BİM'den açıklama geldi.
Yozgat'ta yurtta kalan öğrencilerin aldıkları cipsten ölü fare çıkması oldukça tepki toplamıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra BİM'den açıklama geldi.
Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Öğrencilerden Hatice Kına, “Aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu." dedi.
Market zincirinin açıklaması şu şekilde:
"Kamuoyunun Dikkatine
Sosyal medyada ve bazı online haber sitelerinde BİM'in özel markalı cipsinin içinden yabancı cisim çıktığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir. Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir.
Özel markalı ürünlerimizin üretimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde, yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır. Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız. BİM Birleşik Mağazalar AŞ"