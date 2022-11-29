CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret etti: CHP tek adaya oy istemeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kısa bir konuşma yaptı. 3 Aralık'ı işaret eden Kılıçdaroğlu, "CHP tek adaya oy istemeyecek. Dar anlayışla oy istemeyecek. CHP yeni anlayışla yeni sisteme oy isteyecek" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında beklenenden az kaldı ve 3 Aralık için çağrı yaptı. "Önümüzde vizyon zirvemiz var. Tüm vekil arkadaşlarımı, vatandaşlarımı toplantıya davet ediyoruz." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu "CHP yeni anlayışla yeni sisteme oy isteyecek" dedi.CHP lideri şunları söyledi:

-Her grup toplantısını topluma mesaj vermek için önemli olduğunu düşünüyorum. Ben grup toplantılarında Türkiye'deki tüm vatandaşlarıma sesleniyorum.

"Profesörlük unvanını alamayacak kişiyi rektör yaptılar"

-Boğaziçi Üniversitesi hepimizin göz bebeğidir. Bir dönem kararname çıkarttılar üniversite hocaları kendi hocalarını seçmesin ben atayacağım dendi. Üniversite hocaları da kendi rektörlerini seçsinler. Aylardır aynı sorun yaşanıyor. O üniversitede profesörlük unvanını alamayacak kişiyi rektör yaptılar. Kişi gücünü koltuktan almaz siz gücünüzü koltuktan almaya başladıysanız siz bilim insanı olamazsınız. Keyfi olarak görevden alıyorsunuz. Bir üniversite hocası için 3 ay süre ile üniversiteye girmeyeceksin diye karar alınıyor.

"CHP tek adaya oy istemeyecek"

-Önümüzde vizyon zirvemiz var. Tüm vekil arkadaşlarımı vatandaşlarımı toplantıya davet ediyoruz. Yol arkadaşlarımıza neyi anlatacağız. Halkın huzuruna çıktığında ne için oy isteyeceğimizi anlatacağız. Saraylılar farklı şey bilmedikleri için adayınızı açıklayın diye bağırırlar. Ne kadar zavallı duruma düştüklerini toplum görüyor. Bazı köşe yazarları 200 üzerinde adayınız kim diye yazı yazdı. Geçenlerde Erdoğan vizyon açıkladı. 2,5 saat tek başına kürsüde idi. Çünkü başka kişiyi asla istemez. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için geliyoruz. Ülke yoruldu artık o krizden bu krize... Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz. Yeni nefesle geliyoruz. Vatan severlerle birlikte geliyoruz bu insanlarımızla sarayların kötülüğünü yok edip galip geleceğiz.