BIST 4.942
DOLAR 18,64
EURO 19,34
ALTIN 1.051,36
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret etti: CHP tek adaya oy istemeyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret etti: CHP tek adaya oy istemeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kısa bir konuşma yaptı. 3 Aralık'ı işaret eden Kılıçdaroğlu, "CHP tek adaya oy istemeyecek. Dar anlayışla oy istemeyecek. CHP yeni anlayışla yeni sisteme oy isteyecek" dedi.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında beklenenden az kaldı ve 3 Aralık için çağrı yaptı. "Önümüzde vizyon zirvemiz var. Tüm vekil arkadaşlarımı, vatandaşlarımı toplantıya davet ediyoruz." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu "CHP yeni anlayışla yeni sisteme oy isteyecek" dedi.CHP lideri şunları söyledi: 

-Her grup toplantısını topluma mesaj vermek için önemli olduğunu düşünüyorum. Ben grup toplantılarında Türkiye'deki tüm vatandaşlarıma sesleniyorum.

"Profesörlük unvanını alamayacak kişiyi rektör yaptılar"

-Boğaziçi Üniversitesi hepimizin göz bebeğidir. Bir dönem kararname çıkarttılar üniversite hocaları kendi hocalarını seçmesin ben atayacağım dendi. Üniversite hocaları da kendi rektörlerini seçsinler. Aylardır aynı sorun yaşanıyor. O üniversitede profesörlük unvanını alamayacak kişiyi rektör yaptılar. Kişi gücünü koltuktan almaz siz gücünüzü koltuktan almaya başladıysanız siz bilim insanı olamazsınız. Keyfi olarak görevden alıyorsunuz. Bir üniversite hocası için 3 ay süre ile üniversiteye girmeyeceksin diye karar alınıyor. 

"CHP tek adaya oy istemeyecek"

-Önümüzde vizyon zirvemiz var. Tüm vekil arkadaşlarımı vatandaşlarımı toplantıya davet ediyoruz. Yol arkadaşlarımıza neyi anlatacağız. Halkın huzuruna çıktığında ne için oy isteyeceğimizi anlatacağız. Saraylılar farklı şey bilmedikleri için adayınızı açıklayın diye bağırırlar. Ne kadar zavallı duruma düştüklerini toplum görüyor. Bazı köşe yazarları 200 üzerinde adayınız kim diye yazı yazdı. Geçenlerde Erdoğan vizyon açıkladı. 2,5 saat tek başına kürsüde idi. Çünkü başka kişiyi asla istemez. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için geliyoruz. Ülke yoruldu artık o krizden bu krize... Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz. Yeni nefesle geliyoruz. Vatan severlerle birlikte geliyoruz bu insanlarımızla sarayların kötülüğünü yok edip galip geleceğiz. 

CHP tek adaya oy istemeyecek. Dar anlayışla oy istemeyecek. CHP yeni anlayışla yeni sisteme oy isteyecek adaya oy istemeyecek güç birliğine oy isteyecek. Ey dünya sende 3 Aralık'ı bekle diyoruz. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2023'te ezberler bozulacak! İslam Memiş'in altın ve dolar açıklaması bomba
Foto Galeri 2023'te ezberler bozulacak! İslam Memiş'in altın ve dolar açıklaması bomba Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
3 mültecinin bulunduğu yere bakın 11 gün geminin dümeninde aç susuz...
3 mültecinin bulunduğu yere bakın 11 gün geminin dümeninde aç susuz...
Düdüklü tencere bomba gibi patladı mutfak kullanılamaz hale geldi
Düdüklü tencere bomba gibi patladı mutfak kullanılamaz hale geldi
Esad'dan Türkiye açıklaması: Suriye, söz değil, icraat bekliyor
Esad'dan Türkiye açıklaması: Suriye, söz değil, icraat bekliyor
Koca'dan ürküten açıklama geldi! Kovid-19 ve influenza birbirine karıştı
Koca'dan ürküten açıklama geldi! Kovid-19 ve influenza birbirine karıştı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Annesine sürpriz yapacaktı 20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Annesine sürpriz yapacaktı 20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme
HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme
Selçuklu Sultanı için Konya'da mezarı hazırlandı Sivas'a defnedildi
Selçuklu Sultanı için Konya'da mezarı hazırlandı Sivas'a defnedildi
Murat Ülker nereli? Murat Ülker'in eşi Betül Ülker ve çocukları kimdir?
Murat Ülker nereli? Murat Ülker'in eşi Betül Ülker ve çocukları kimdir?
62 suç kaydı, 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 hırsızlık olayından aranan şüpheli yakalandı
62 suç kaydı, 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 hırsızlık olayından aranan şüpheli yakalandı
Taksiciler Odası Başkanı 'zam' dedi! Fatih Altaylı'nın taksi yazısı olay oldu!
Taksiciler Odası Başkanı 'zam' dedi! Fatih Altaylı'nın taksi yazısı olay oldu!
Murat Ülker eşi Betül Ülker ile sergi gezdi! Karısı Betül Ülker : Bir ben var benden içeri
Murat Ülker eşi Betül Ülker ile sergi gezdi! Karısı Betül Ülker : Bir ben var benden içeri