3 mültecinin bulunduğu yere bakın 11 gün geminin dümeninde aç susuz...

NİJERYA'dan yola çıkan bir geminin dümeninde 3 mülteci bulundu. İspanya sahil güvenliğinin bulduğu 3 mülteci su seviyesinde 11 gün aç susuz yol almıştı. Daha önce de 15 gün tanker dümeninde yolculuk eden mülteciler bulunmuştu. 11 gün boyunca mültecilerin açık denizin hırçınlığına nasıl dayandıkları merak konusu...

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NİJERYA'dan 17 Kasım'da yola çıkan gemide akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geminin dümen kısmında bulunan 3 mülteci ölümü göze alıp 11 gün boyunca burada seyahat etti. Sahil güvenlik tarafından paylaşılan bir fotoğrafta, petrol tankerinin dümeninde oturan adamlar, ayakları sudan bir metreden daha az uzaktayken görülüyor. BBC'de yer alan habere göre 3 mülteci açık denizde tam 2.700 deniz mili yol almıştı.

Aç ve susuz 11 gün

İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya’dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında 3 mülteci buldu. Mültecilerin ölümü göze alarak bindikleri dümen kısmı su hizasındaydı. Mülteciler geminin dümen bölümünde 11 gün süren inanılmaz bir yolculuk yaptılar. İspanya sahil güvenlik ekibi bulduğunda mülteciler susuz ve aç kalmışlardı.

İspanya sahil güvenlik ekibi yaptığı açıklamada, 3 mültecinin limana götürüldüğünü ve dehidrasyon ve hipotermi tedavisi gördüklerini duyurdu.

Gemi Nijerya'dan çıktı

İspanya sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada geminin Nijerya'dan 18 Kasım'da yola çıktığı bildirildi. İspanya sahil güvenlik ekiplerini de çok şaşırtan olaya ilişkin şu bilgiler verildi:

-“Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı” denildi. Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım’da Lagos’tan ayrıldığı belirtildi.

Daha önce de olmuştu

Benzer bir mülteci yolculuğu 2020 yılında yaşanmıştı. Lagos'tan Las Palmas'a yol alan Norveç petrol tankeri Champion Pula'nın dümeninde dört mülteci bulunmuştu. Mülteciler dümende sırasıyla uyuyarak yolculuğa dayandıklarını söylemişti.

14 yaşındaki çocuk 15 gün ...

2020 yılında benzer bir olay daha yaşanmıştı. 14 yaşındaki bir çocuk bir tankerin dümeninde bulunmuştu. Çocuk bulunduğu tükenmiş bir haldeydi. 15 gün dümende açık denizde yol alan çocuk, "Bu kadar zor olabileceğini düşünmemiştim' demişti.