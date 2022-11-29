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Düdüklü tencere bomba gibi patladı mutfak kullanılamaz hale geldi

Düdüklü tencere bomba gibi patladı mutfak kullanılamaz hale geldi

ERZURUM’un Oltu ilçesinde bir evde ocak üstündeki düdüklü tencere bomba gibi patladı, şans eseri yaralanan olmadı.

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Oltu ilçesine bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesinde oturan Arif-Rüveyda Oğuz çifti sabah evlerinde kahvaltı yaptıktan sonra Rüveyda Oğuz öğle yemeğini pişirmek için düdüklü tencereyi ocağa koydu.

Yemek piştiği sırada Oğuz çifti evin salonuna geçtikleri sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı. Patlamada şans eseri kimse yaralanmazken mutfaktaki ocak, davlumbaz ve mutfak dolabı kullanılamaz hale geldi. Düdüklü tenceredeki yemek ise mutfağın bütün duvarlarına ve yerlere saçıldı.

Ev sahibi Arif Oğuz, “Sabah kahvaltı yaptık tekrar yan odaya geçti. Eşim düdüklü tencereye öğlen yemeğini koydu. Mutfaktan çıkarken bir anda patladı. Çok korktuk, bize bir şey olmadı ama mutfağı kullanılmaz hale getirdi” dedi.

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