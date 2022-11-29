Asgari ücretle ilgili TÜSİAD'dan sürpriz çıkış! Enflasyonun üzerinde olmalı

Milyonlarca işçinin nefesinin tutarak beklediği asgari ücret zammı görüşmeleri için geri sayım başlamışken bir açıklama da TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan geldi.

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri için "Enflasyonun üzerinde artış olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda” dedi.

"Bugün en önemli şey nitelikli insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağını kaybetmeyip, onları Türkiye’ye çekmemiz gerek” diyen Turan ucuz iş gücü strateji hakkında “Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye’nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum" vurgusu yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Bloomberg HT’ye konuk olduğu programda ekonomi politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu. 2023 yılı asgari ücret tutarına değinen Turan “Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda” ifadelerini kullandı.

"Bu, 50 yıl önce Uzak Doğu’nun stratejisiydi"

"Bugün en önemli şey nitelikli insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağını kaybetmeyip, onları Türkiye’ye çekmemiz gerek” diyen Turan ucuz iş gücü strateji hakkında “Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye’nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Bu, 50 yıl önce Uzak Doğu’nun stratejisiydi. Rekabetçi kur ucuz, iş gücüyle ihracatı büyütmek. Bunları yaptığınızda 5-6 ay nefes alıyorsunuz ama sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz” dedi.

“2022'de şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı arttı."

Turan, ihracatın euro/dolar paritesinden olumsuz etkilendiğini belirttiği konuşmasında, eylülden itibaren ihracattaki yavaşlamayı net bir şekilde gördüklerini dile getirdi. Turan, işletme sermayesi ve şirketlerin krediye erişimi hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“2022'de şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Geçen yıl 100 bin dolar işletme sermayesi olan bir şirketin 200, hatta 400 bin dolara ihtiyacı var. Reel sektörün finansmana erişimi rahat olmalı. Son dönemde finansmana erişim ihracatçı firmalar dışında çok kolay değil. Ticari kredilere erişimin rahat olduğunu keşke söyleyebilseydik. Yatırım kredilerine ulaşmak, uzun vadeli kredi almak kolay değil. Şirketler için kredi limitlerinin artması gerek.”