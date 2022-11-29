Jorge Jesus'tan flaş Joao Pedro kararı! Takımdan ayrılması bekleniyordu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, henüz beklentileri karşılayamayan ve gelen transfer teklifleri doğrultusunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Joao Pedro ile ilgili kararını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı Pedro'nun ayrılması halinde oluşan boşluğu doldurmanın zor olacağını düşünerek yıldız futbolcuya son bir şans tanıdı. İşte detaylar...

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Süper Lig ve Avrupa’da lider olarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe’de Joao Pedro tam olarak beklentileri karşılamadı. Sezon başı yaşadığı sakatlığın etkisi ile takımın gerisine düşen Brezilyalı futbolcu, henüz bildiğimiz çizgisine ulaşamadı. Teknik direktör Jorge Jesus yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de yeni lig, sistem ve uyum süreci eklenince Pedro çok etkili olamadı. Buna rağmen sarı-lacivertli oyuncunun İtalya Serie A’dan talipleri var.

Jorge Jesus bırakmayacak

Serie A tarihinin en golcü Brezilyalı oyuncuları arasında yer alan Fenerbahçeli yıldız isim, sarı-lacivertlilerde devam etmek istiyor. Benzer şekilde kulüp ve teknik heyet de, futbolcuyu bırakmaya niyetli değil.

Takımda birçok hücum oyuncusu ve golcü olsa da, Pedro bu isimler içinde en bitirici oyuncu olarak dikkat çekiyor. Kayserispor maçında attığı usta işi gol de bunun kanıtı olarak gösterildi. Dolayısıyla, Teknik Direktör Jesus, olası bir ayrılık durumunda bu boşluğu doldurmanın kolay olmayacağını düşünüyor.

Bu nedenle tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sonrası sarı-lacivertlilerin ileri uçtaki en tehlikeli gol ayağı olarak görev almayı sürdürecek. Takıma, lige ve Jesus’a alışan futbolcunun gerçek kalitesini göstermesi bekleniyor. (Milliyet)