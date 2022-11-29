Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşta olan Sofiane Feghouli ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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Karagümrük'ten yapılan açıklamada "32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Cezayirli futbolcu Türkiye'ye 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a transfer olarak gelmişti. Sarı kırmızılı takım 4.25 milyon euro bonservis bedeliyle tecrübeli futbolcuyu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'dan transfer etti.

32 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 126 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 25 gol 27 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra yaz transfer döneminde herhangi bir kulübe imza atmamıştı ve bonservisi elindeydi.