Üniversitede skandal! Profesörden, öğrencisini 'benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım' tehdidi

İSTANBUL Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Ş.K.'ya dehşeti yaşattı. İstanbul'dan Kocaali'ne giderek kadın akademisyenin odasını basan Pof. Dr. B.A., "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diye tehditler savurdu. Taşkınlık çıkaran Prof. B.A., gözaltına alınıp serbest bırakıldı...

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Üniversitede Profesörün, kadın akademisyene taciz dehşeti Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını bastı.

'Benim olacaksın' diye ortalığı dağıttı

Kadın akademisyen Ş.K.'nın odasını basan B.A., iddiaya göre "Benim olacaksın. Benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

Erkek arkadaşı ile de tartıştı

Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.’nın erkek arkadaşı ile tartıştı. Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.