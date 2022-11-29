BIST 4.917
DOLAR 18,64
EURO 19,34
ALTIN 1.053,44
HABER /  GÜNCEL

Üniversitede skandal! Profesörden, öğrencisini 'benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım' tehdidi

Üniversitede skandal! Profesörden, öğrencisini 'benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım' tehdidi

İSTANBUL Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Ş.K.'ya dehşeti yaşattı. İstanbul'dan Kocaali'ne giderek kadın akademisyenin odasını basan Pof. Dr. B.A., "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diye tehditler savurdu. Taşkınlık çıkaran Prof. B.A., gözaltına alınıp serbest bırakıldı...

Abone ol

Üniversitede Profesörün, kadın akademisyene taciz dehşeti Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını bastı.

'Benim olacaksın' diye ortalığı dağıttı

Kadın akademisyen Ş.K.'nın odasını basan B.A., iddiaya göre "Benim olacaksın. Benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

Erkek arkadaşı ile de tartıştı

Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.’nın erkek arkadaşı ile tartıştı.  Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de isyan ettiren olay! Kaçtıktan 2 saat sonra teslim oldu, alkollü çıktı, serbest kaldı
İzmir'de isyan ettiren olay! Kaçtıktan 2 saat sonra teslim oldu, alkollü çıktı, serbest kaldı
İkinci el otomobil fiyatlarına 30 BİN TL indirim: Matrah düzenlemesi etkisini gösterdi!
İkinci el otomobil fiyatlarına 30 BİN TL indirim: Matrah düzenlemesi etkisini gösterdi!
Motorine bir indirim daha geliyor! 5 günde 3. kez indirim! İşte 29 Kasım 2023 indirimli akaryakıt fiyatları...
Motorine bir indirim daha geliyor! 5 günde 3. kez indirim! İşte 29 Kasım 2023 indirimli akaryakıt fiyatları...
TÜİK Kasım ayı verilerini açıkladı! Ekonomik güven endeksi azaldı
TÜİK Kasım ayı verilerini açıkladı! Ekonomik güven endeksi azaldı
Twitter'da Apple öyle bir şey yaptı ki Elon Musk iflas edebilir : Burada neler oluyor Tim?
Twitter'da Apple öyle bir şey yaptı ki Elon Musk iflas edebilir : Burada neler oluyor Tim?
Erzincan’da öğrenci yurdunda korkunç olay! Kanlar içinde kaldı
Erzincan’da öğrenci yurdunda korkunç olay! Kanlar içinde kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaz saati çıkışı! Ülkeyi zifiri karanlığa mahkum ettiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaz saati çıkışı! Ülkeyi zifiri karanlığa mahkum ettiler
PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına ağır darbe! 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı
PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına ağır darbe! 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İngiltere'den Çin'e uyarı: Çin'le ilişkilerde sözde 'altın çağ' sona erdi
İngiltere'den Çin'e uyarı: Çin'le ilişkilerde sözde 'altın çağ' sona erdi
Bursa'da feci kaza! Yaralılardan biri Tarkan'ın kuzeni
Bursa'da feci kaza! Yaralılardan biri Tarkan'ın kuzeni
Göztepe maçında Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holiganın özrü: Alkollüydüm
Göztepe maçında Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holiganın özrü: Alkollüydüm
1 Aralık'ta başlıyor araba kullananlar dikkat cezası 2 bin 534 liraya çıktı
1 Aralık'ta başlıyor araba kullananlar dikkat cezası 2 bin 534 liraya çıktı