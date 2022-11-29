BIST 4.942
DOLAR 18,64
EURO 19,34
ALTIN 1.051,36
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na 'kış saati' tepkisi ABD yaz saatine geçti

AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na 'kış saati' tepkisi ABD yaz saatine geçti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kış saatine geçilmemesine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Abone ol

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle video çekip, Twitter'dan paylaştığını anımsattı.

Yaz saati uygulamasıyla Türkiye'nin kazançlı hale geldiğini belirten Aydemir, Türkiye'nin bu sayede tasarruf sağladığını vurguladı.

ABD'nin de yaz saati uygulamasını sürekli kılabilmek için bir çaba içerisinde olduğunu anlatan Aydemir, "Yaz saati uygulamasıyla beraber yaklaşık 9 milyar kilovatsaatlik enerji tasarrufunda bulunmuşlar. ABD yaz saati uygulamasından dolayı Türkiye'yi örnek alırken, Türkiye'de 'Ben iktidar olmak istiyorum, ben ülkeyi yönetmek istiyorum' diyen bir zat-ı muhterem, yaz saati uygulamasını tenkit ediyor, buradan aklı sıra muhalefet yapmaya çalışıyor." dedi.

İbrahim Aydemir, 6'lı Masa'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni de değerlendirdi. Aydemir, değişiklikle, "basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez" ibaresinin yer aldığı 30. maddenin, mülga haline getirilmek istendiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücretle ilgili TÜSİAD'dan sürpriz çıkış! Enflasyonun üzerinde olmalı
Asgari ücretle ilgili TÜSİAD'dan sürpriz çıkış! Enflasyonun üzerinde olmalı
Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Jorge Jesus'tan flaş Joao Pedro kararı! Takımdan ayrılması bekleniyordu
Jorge Jesus'tan flaş Joao Pedro kararı! Takımdan ayrılması bekleniyordu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin yeni takımı belli oldu
Nwakaeme, Beşiktaş için yeşil ışık yaktı! Transferde büyük fedakarlık...
Nwakaeme, Beşiktaş için yeşil ışık yaktı! Transferde büyük fedakarlık...
CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret etti: CHP tek adaya oy istemeyecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret etti: CHP tek adaya oy istemeyecek
3 mültecinin bulunduğu yere bakın 11 gün geminin dümeninde aç susuz...
3 mültecinin bulunduğu yere bakın 11 gün geminin dümeninde aç susuz...
Düdüklü tencere bomba gibi patladı mutfak kullanılamaz hale geldi
Düdüklü tencere bomba gibi patladı mutfak kullanılamaz hale geldi
Esad'dan Türkiye açıklaması: Suriye, söz değil, icraat bekliyor
Esad'dan Türkiye açıklaması: Suriye, söz değil, icraat bekliyor
Koca'dan ürküten açıklama geldi! Kovid-19 ve influenza birbirine karıştı
Koca'dan ürküten açıklama geldi! Kovid-19 ve influenza birbirine karıştı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Annesine sürpriz yapacaktı 20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Annesine sürpriz yapacaktı 20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi