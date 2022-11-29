BIST 4.987
DOLAR 18,64
EURO 19,26
ALTIN 1.049,49
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro sözü

Kılıçdaroğlu'ndan fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yıllardır mağrur durumda bırakılan fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu kardeşlerime sesleniyorum, fazla kalmadı zaten 6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda hakkınızı size teslime edeceğim." dedi.

Abone ol

Hiçbir özlük hakkı olmadan diyanetin yükünü hafifletip en ücra yerlerde hizmet eden geçici öğreticiler, kendilerine verilen kadro sözünün tutulmasını bekliyor.

Yıllardır zorlu şartlar altında Diyanet bünyesinde görev alan Fahri Kur'an kursu öğreticileri haklı taleplerini bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiler.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Kılıçdaroğlu, fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin sorunlarını dile getirip kadro sözü verdi. 

"6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda hakkınızı size teslime deceğim"

Geçici Kur'an kursu öğreticilerinin taleplerini tek tek okuyan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi: 

"Toplumun her kesiminden talep geliyor nolursunuz bizim sorunlarımızı dile getirin diye. Fahri kuran kursu öğreticileri, neden bizden söz etmiyorsunuz dediler. Hakkımız teslim edilmiyor dediler. Biz de kadro istiyoruz dediler. 25 bin fahri kuran kursu öğreticisi var. Açıklamalarını aynen okuyorum; 'Yılda iki kez KPSS ve din hizmetleri alan bilgi testi ile mülakat puanı istiyorlar. Kış dönemi 9 ay görev yapmak için yine aynı testlere giriyoruz mülakat yapılıyor göreve başlıyoruz 9 . ayın sonunda bize istifa et diyorlar. Yaz dönemi iki ay görev yapmak için yeniden aynı sınavlara giriyoruz, iki ay sonra yeniden istifa edin diyorlar. biz devletimize güveniyoruz neden bize kadro verilmiyor deniyor.' Baktım pek çok siyasetçi açıklama yapmış. Aradan geçmiş yıllar hâlâ sözler sözde kalmış. Ama ben bu kardeşlerime sesleniyorum, fazla kalmadı zaten 6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda hakkınızı size teslime deceğim."

İlgili Haberler
Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri Cumhur İttifakı'ndan kadro müjdesi bekliyor Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri kadro bekliyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken oldu toz dumanın dağılmasıyla dehşete düştü 10 metre çapında
Foto Galeri Sivas'ta hayvanlarını otlatırken oldu toz dumanın dağılmasıyla dehşete düştü 10 metre çapında Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Ülkeyi cahiller ayakta tutacak' diyen Profesör, öğrencisinin odası bastı! 'Benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım'
'Ülkeyi cahiller ayakta tutacak' diyen Profesör, öğrencisinin odası bastı! 'Benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım'
AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na 'kış saati' tepkisi ABD yaz saatine geçti
AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na 'kış saati' tepkisi ABD yaz saatine geçti
Asgari ücretle ilgili TÜSİAD'dan sürpriz çıkış! Enflasyonun üzerinde olmalı
Asgari ücretle ilgili TÜSİAD'dan sürpriz çıkış! Enflasyonun üzerinde olmalı
Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Jorge Jesus'tan flaş Joao Pedro kararı! Takımdan ayrılması bekleniyordu
Jorge Jesus'tan flaş Joao Pedro kararı! Takımdan ayrılması bekleniyordu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin yeni takımı belli oldu
Nwakaeme, Beşiktaş için yeşil ışık yaktı! Transferde büyük fedakarlık...
Nwakaeme, Beşiktaş için yeşil ışık yaktı! Transferde büyük fedakarlık...
CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret etti: CHP tek adaya oy istemeyecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret etti: CHP tek adaya oy istemeyecek
3 mültecinin bulunduğu yere bakın 11 gün geminin dümeninde aç susuz...
3 mültecinin bulunduğu yere bakın 11 gün geminin dümeninde aç susuz...
Düdüklü tencere bomba gibi patladı mutfak kullanılamaz hale geldi
Düdüklü tencere bomba gibi patladı mutfak kullanılamaz hale geldi
Esad'dan Türkiye açıklaması: Suriye, söz değil, icraat bekliyor
Esad'dan Türkiye açıklaması: Suriye, söz değil, icraat bekliyor
Koca'dan ürküten açıklama geldi! Kovid-19 ve influenza birbirine karıştı
Koca'dan ürküten açıklama geldi! Kovid-19 ve influenza birbirine karıştı