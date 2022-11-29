Kılıçdaroğlu'ndan fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yıllardır mağrur durumda bırakılan fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu kardeşlerime sesleniyorum, fazla kalmadı zaten 6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda hakkınızı size teslime edeceğim." dedi.

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Hiçbir özlük hakkı olmadan diyanetin yükünü hafifletip en ücra yerlerde hizmet eden geçici öğreticiler, kendilerine verilen kadro sözünün tutulmasını bekliyor.

Yıllardır zorlu şartlar altında Diyanet bünyesinde görev alan Fahri Kur'an kursu öğreticileri haklı taleplerini bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiler.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Kılıçdaroğlu, fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin sorunlarını dile getirip kadro sözü verdi.

"6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda hakkınızı size teslime deceğim"

Geçici Kur'an kursu öğreticilerinin taleplerini tek tek okuyan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Toplumun her kesiminden talep geliyor nolursunuz bizim sorunlarımızı dile getirin diye. Fahri kuran kursu öğreticileri, neden bizden söz etmiyorsunuz dediler. Hakkımız teslim edilmiyor dediler. Biz de kadro istiyoruz dediler. 25 bin fahri kuran kursu öğreticisi var. Açıklamalarını aynen okuyorum; 'Yılda iki kez KPSS ve din hizmetleri alan bilgi testi ile mülakat puanı istiyorlar. Kış dönemi 9 ay görev yapmak için yine aynı testlere giriyoruz mülakat yapılıyor göreve başlıyoruz 9 . ayın sonunda bize istifa et diyorlar. Yaz dönemi iki ay görev yapmak için yeniden aynı sınavlara giriyoruz, iki ay sonra yeniden istifa edin diyorlar. biz devletimize güveniyoruz neden bize kadro verilmiyor deniyor.' Baktım pek çok siyasetçi açıklama yapmış. Aradan geçmiş yıllar hâlâ sözler sözde kalmış. Ama ben bu kardeşlerime sesleniyorum, fazla kalmadı zaten 6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda hakkınızı size teslime deceğim."