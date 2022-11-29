BIST 4.987
DOLAR 18,64
EURO 19,26
ALTIN 1.049,49
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  MEMUR

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan sözleşmeli personele kadro açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan sözleşmeli personele kadro açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür ederek, "Kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon ve Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Abone ol

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamudaki sözleşmeli personele kadro çalışmasına yönelik açıklamalarına yönelik sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasının Memur-Sen'in toplu sözleşme kazanımlarından biri olduğuna işaret eden Yalçın, 424 bin sözleşmeli personelin kadroya kavuşacağını hatırlattı.

Süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personelin doğrudan kadroya geçeceğini ifade eden Yalçın, kadro için önemli adımı atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.

Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmaların önemli oranda azalacağını, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girilebileceğini, aile bütünlüğü bozan kaygıların sona ereceğini, uzun süredir gündemi meşgul eden 4/C'den 4/B'ye geçen personelin mağduriyetinin son bulacağını ve çalışma barışının sağlanacağını aktardı.

Yalçın, "Memur-Sen olarak, kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek. Kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon ve Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışmak istediğini söyledi başlayan tartışma korkunç bitti! 10 yıllık eşi yaptı
Çalışmak istediğini söyledi başlayan tartışma korkunç bitti! 10 yıllık eşi yaptı
Tuzla'da TOKİ konut kura çekimi heyecanı 20 bin 908 konut yolda
Tuzla'da TOKİ konut kura çekimi heyecanı 20 bin 908 konut yolda
Mustafa Ceceli'ye büyük şok! Tam 2,5 milyon değerinde...
Mustafa Ceceli'ye büyük şok! Tam 2,5 milyon değerinde...
Kulak çekme polemiğinde Cemal Enginyurt Meral Akşener'den önce davrandı!
Kulak çekme polemiğinde Cemal Enginyurt Meral Akşener'den önce davrandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm gelirleriyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm gelirleriyle ilgili açıklama
Nurshat'ın ölümünde cinayet bulgularına rastlandı! 'İntihar' dedi ama...
Nurshat'ın ölümünde cinayet bulgularına rastlandı! 'İntihar' dedi ama...
Kılıçdaroğlu'ndan fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro sözü
Kılıçdaroğlu'ndan fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro sözü
'Ülkeyi cahiller ayakta tutacak' diyen Profesör, öğrencisinin odası bastı! 'Benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım'
'Ülkeyi cahiller ayakta tutacak' diyen Profesör, öğrencisinin odası bastı! 'Benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım'
AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na 'kış saati' tepkisi ABD yaz saatine geçti
AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na 'kış saati' tepkisi ABD yaz saatine geçti
Asgari ücretle ilgili TÜSİAD'dan sürpriz çıkış! Enflasyonun üzerinde olmalı
Asgari ücretle ilgili TÜSİAD'dan sürpriz çıkış! Enflasyonun üzerinde olmalı
Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Jorge Jesus'tan flaş Joao Pedro kararı! Takımdan ayrılması bekleniyordu
Jorge Jesus'tan flaş Joao Pedro kararı! Takımdan ayrılması bekleniyordu