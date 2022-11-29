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Mustafa Ceceli'ye büyük şok! Tam 2,5 milyon değerinde...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mustafa Ceceli'ye büyük şok! Tam 2,5 milyon değerinde...

BÜYÜKÇEKMECE’de sanatçı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcu dükkanı soyuldu. Yaklaşık iki buçuk milyonluk altın çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

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Olay, dün sabah 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 4 şahıs, sanatçı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi.

Dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yaklaşık iki buçuk milyon liralık altın çalındığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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