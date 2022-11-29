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Tuzla'da TOKİ konut kura çekimi heyecanı 20 bin 908 konut yolda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tuzla'da TOKİ konut kura çekimi heyecanı 20 bin 908 konut yolda

Tuzla'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımına devam edilen 508 konutun hak sahipleri, yarın çekilecek kura ile belirlenecek. Bunların 20 bin 908'inin ise Tuzla'da inşa edilmesi planlanıyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında, 250 bin konutun 50 bini ilk etapta İstanbul'a yapılacak. Bunların 20 bin 908'inin ise Tuzla'da inşa edilmesi planlanıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevki’nde 20 bin 908 konutun yapılacağı inşaat çalışmalarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ile başlayan "İlk Evim, İlk İşyerim" projesinin 508 talihlisinin belirleneceği günü yaşadıklarını belirtti.

Bunun önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Böylesine problemlerin yaşandığı bir dünyada, böylesine büyük bir projenin açıklanması ülkemizin gücünü ve güçlü geleceğinin bir göstergesidir. Sosyal devlet anlayışının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sene teslimleri yapılacak"

Yazıcı, projeye ilk aşamada 8 milyon başvuru ile gerçekten Türkiye’nin gücüne ve güçlü geleceğine güvenen vatandaşların olmasının gurur verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Projenin çok önemli detaylarından birisi, pozitif ayrımcılıkla emeklilerimize, şehit ailelerimize ve gençlere yönelik pozitif ayrımcılıkla projenin ilk sahipleri olarak teslim edilmesi önemli. Beş yüz sekiz dairenin çekilişi yapılacak. Önümüzdeki sene itibariyle teslimleri yapılacak. Bunun devamında 750 bin konut üretilerek, 50 bini İstanbul'da, onların da 20 bin 908’inin Tuzla’da olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Tuzla için ayrı bir vizyon ve değer katıyor. Yeni gelişecek olan 20 bin 908 yeni konut ile beraber gelişen şehir vizyonunun altyapısı için Tuzla Belediyesi olarak çalışmalara başladık. Dolayısıyla böylesine bir konut projesi, yeşil alanları, okulları, camileri, spor alanları ile beraber gelişiyor olmasından, şehrin daha planlı ve geleceğe yönelik daha yaşam kalitesini artıracak olmasından dolayı çok kıymetli."

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