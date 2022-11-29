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Çalışmak istediğini söyledi başlayan tartışma korkunç bitti! 10 yıllık eşi yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çalışmak istediğini söyledi başlayan tartışma korkunç bitti! 10 yıllık eşi yaptı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu zanlı yakalandı. Talihsiz kadının çalışmak istediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Özbekistan uyruklu Shakhko Mukhtarova (33), aynı uyruktaki kocası Abdujalol Umırzokov’a (45) iş bulduğunu ve çalışmak istediğini söyledi.

Bu duruma izin vermeyen Umırzokov ile karısı arasında kavga çıktı ve Umırzokov karısını bıçaklayarak öldürdü.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftin 10 yıl önce evlendikleri ve 3 çocuklarının olduğu, Shakhko Mukhtarova’nın daha önce çalışmak için gittiği Şanlıurfa’ya tekrar gitmek istemesi üzerine kocasıyla tartıştıkları öğrenildi.

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