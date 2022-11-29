Milyonlarca sağlıkçı bekliyordu! İşte sözleşmeli personel kontenjan tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde, 42 bin 500 kişinin alımıyla ilgili kılavuzu yayınlanmak üzere bu hafta ÖSYM’ye göndereceklerini, 11 bin 317 işçinin alımı için ise İşkur’a liste göndereceklerini açıklamıştı.

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İşte milyonlarca sağlıkçının beklediği gün geldi ve Sağlık Bakanlığı’nın personel alım ilanının detayları dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre bakanlık, 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1.183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alacak.

İşte sözleşmeli personel alım listesi

İlana göre, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 11 bin 317 sürekli işçi için başvurular, ‘esube.iskur.gov.tr’den 2 Aralık’a kadar yapılabilecek. İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için işçi başvurularında kişilerin ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle yapılacak

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1.183 sözleşmeli personel alımı ise Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle yapılacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar tercihlerini 30 Kasım-5 Aralık arasında, ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.