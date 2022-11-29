Şoförlerin sağlık durumu anlık tespit edilecek İETT'den yeni uygulama

İETT, İstanbullara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunacak. Toplam 3 bin 50 farklı otobüsü kapsayan çalışma ile şoförlerin yorgunluk ve dikkat dağınıklığı anında tespit edilecek. Olumsuzluk yaşanmaması için anında müdahale edilecek.

Abone ol

İstanbul’un tüm otobüs ve metrobüs ulaşım hizmetini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, yepyeni uygulamalar ile dijital dönüşümü sürdürüyor.

2021 yılı Haziran ayında başlanan uygulama ile şuana kadar 2 bin 500’ün üzerinde aracın dönüşümü tamamlandı. Bu yıl sonuna kadar da 3 bin 50 aracın tamamında sistem hayata geçirilecek. Dünyanın en büyük mobilite projesini hayata geçirdiklerini söyleyen İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata yenilikleri, “Kamera güvenlik sistemlerimiz, şoför duygu durum analizi yapıp istenmeyen durumları otomatik tespit edilen DSM altyapımız bulunuyor. Konforlu kısmında ise USB şarj ünitelerimiz sesli ve görsel yolcu bilgilendirme altında mevcut. Şoför duygu durumu analizi yapabilen GSM kameralarımız, yolcu sayımı yapan yolcu sayıma kameralarımız, 21 inç yolcu bilgilendirme ekranlarımız araçlarımızda bulunuyor. Dezavantajlı gruplarımızın, görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere aracın dışında gelen otobüsün hangi numaralı otobüs olduğunu. İçindeyse otobüsün o anda hangi durakta olduğunu anons eden anons sistemimizi hayata geçirdik. Bu yıl sonuna kadar 3 bin 50 aracın tamamında sistemi kurmayı hedefliyoruz” dedi.

YOLCU SAYISI GÖRÜLEBİLECEK

Lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarına yeni standartlar getiren proje hem yolcular hem de şoförler için yenilikler içeriyor:

Yolcu yoğunluğunu anlık takip edebilme ve gerekli ek seferler için bilgilendirme sistemi gibi birçok özellik bulunuyor.



Engelli yolcuların, Engelsiz Erişimini sağlamak için araç içi ve dışı bilgilendirme sistemi,

IP tabanlı ve araç kapalı dahi olsa çalışabilen tam zamanlı güvenlik kamera sistemi,

Otobüsler içerisinde birçok noktada yolcular için USB şarj imkanı,

Anlık olarak yolcu yoğunluğu gösteren 21” boyutunda HD görüntü kalitesinde ekranlar,



YORGUNLUK VE DİKKAT DAĞINIKLIĞI TESPİTİ

Proje ile şoförlerin güvenli sürüşüne imkan tanıyacak pek çok ilk hayata geçiyor:

Şoför duygu durum analizi sistemi,

Uykusuzluk ve yorgunluk tespiti sistemi,

Dikkat dağınıklığı durum tespiti gibi sistemler ile hem şoförlerin anlık sağlık durumları takip edilebilecek hem de olası kazaların önüne geçilmesi için önemli bir katkı da sağlanmış olacak.