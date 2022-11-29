Bazı Rus kadınlarından asker kocalarına 'Ukraynalı kadınlara tecavüz et' teşviki

İngiltere’nin başkenti Londra'daki bir konferansta konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, bazı Rus kadınların savaştaki eşlerini Ukraynalı kadınlara tecavüz etmeye teşvik ettiğini iddia etti.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 9. ayında devam ederken, geçen ay yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, çatışmaların başladığı Şubat ayından bu yana Rus askerlerin onlarca savaş suçu işlediğine dair kanıtların bulunduğu belirtildi.

BM müfettişleri ayrıca çok sayıda cinsel istismar ve şiddet vakasını ortaya çıkardı. Vakalar arasında Ukraynalı savaş esirlerinin işkence gördüğü ve hadım edildiği iddialarının yanı sıra çocukların cinsel istismara uğradığı ve kadınlara tecavüz edildiği iddiaları yer alıyor.Bununla birlikte, BM çalışanları hâlâ vahşetin ne ölçüde "yaygın bir modele" ulaştığını araştırıyorlar.

Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’nda konuşan Zelenska, V bu tür korkunç olayların taktiksel bir karar olduğundan hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Zelenska, "Cinsellikle ilgili suçlar sadece şiddet veya insanları tehdit etmekle ilgili değil, aslında bu cephaneliklerindeki başka bir silah. Bunları savaş suçu olarak kabul etmek ve tüm failleri adalete teslim etmek bu yüzden son derece önemli. Cinsel suçlar sistemeatik olarak işleniyor ve Rus askerleri bunu akrabalarıyla telefonda konuşuyorlar” diye konuştu.

"Tecavüz et, sadece bunu benimle paylaşma' diyorlar

Ukrayna'nın First Lady'si, dinlenen telefon görüşmelerinin Rus askerlerin eşlerinin tecavüzü teşvik ettiğini gösterdiğini öne sürerek, “Eşlerine ‘haydi bu Ukraynalı kadınlara tecavüz et, sadece bunu benimle paylaşma' diyorlar. “Umarım özgür dünyadan şu anda Ukrayna'da olan her şeye bir yanıt verilir” dedi.