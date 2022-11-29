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Bakan Kirişçi'den barınaklar için orman formülü

Bakan Kirişçi'den barınaklar için orman formülü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yerel yönetimlere hayvan barınağı kurmaları için orman alanlarından yer vereceklerini, pilot uygulamayı İstanbul'da başlattıklarını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, hayvan barınakları ile ilgili İstanbul Valiliği ile çalışma başlattıklarını belirterek, "Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz, ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllere veremeyiz; ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık. Eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer yol izleyeceğiz" dedi.

Bakan Kirişci, ierleyen günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili çalıştay düzenleyeceklerini de belirterek, "Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz" diye konuştu.

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