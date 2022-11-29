AK Parti'den EYT ve sözleşmeliler için açıklama! Tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Akbaşoğlu "En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına hep beraber şahit olacağız." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'liler ve sözleşmeli çalışanlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sözleşmeli personele kadro müjdesini verdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, bunu en kısa zamanda bir kanun teklifi haline getirerek TBMM'nin gündemine getireceklerini ve yasalaştıracaklarını bildirdi.

Sözleşmelilere kadro ve EYT düzenlemesinin yılbaşına kadar yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin soruya Akbaşoğlu, bu konuda çalışmaların devam ettiğini bildirerek, "Milletvekili arkadaşlarımız konuyla ilgili gerekli altyapı çalışmalarını yapıyor. Bunları Meclis takvimine uygun şekilde Meclis'in gündemine getirmek istiyoruz. Bunu aralık ayı içinde yapma planımız söz konusu. Bunu, bütçe takvimi ve daha sonra Meclisi'n çalışıp çalışmayacağı çerçevesinde değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına hep beraber şahit olacağız." karşılığını verdi.