BIST 4.987
DOLAR 18,64
EURO 19,26
ALTIN 1.049,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İnşaat kazısında kafatası ve insan kemikleri bulundu!

İnşaat kazısında kafatası ve insan kemikleri bulundu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde inşaat kazısı esnasında insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemikler bulundu. Çalışmalar durdurulurken bulunan kemikler incelemeye alındı

Abone ol

Dün akşam Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Sümer mahallesinde  kazı çalışmaları esnasında , insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Yapılan ihbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, bulunan kemik parçalarını toplayıp, incelenmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

İnşaat çalışmalarının durdurulduğu Sümer Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Dilbaz inşaatın bulunduğu bölgenin, geçmiş yıllarda mezarlık olduğunu belirterek "İnşaat için kazı çalışmalarına başlandığı sırada insan kafatasıyla kemikler bulundu. Bu bölgede daha önce de kazı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlanmıştı. İnşaat çalışmaları incelemelerin tamamlanması sonrasında devam edecek" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı
Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı
Kaynanam neden eve geldi dedi çıldırdı! Sokaktaki adamı öldürdü
Kaynanam neden eve geldi dedi çıldırdı! Sokaktaki adamı öldürdü
Bakan Kirişçi'den barınaklar için orman formülü
Bakan Kirişçi'den barınaklar için orman formülü
Milyonlarca sağlıkçı bekliyordu! İşte sözleşmeli personel kontenjan tablosu
Milyonlarca sağlıkçı bekliyordu! İşte sözleşmeli personel kontenjan tablosu
Şoförlerin sağlık durumu anlık tespit edilecek İETT'den yeni uygulama
Şoförlerin sağlık durumu anlık tespit edilecek İETT'den yeni uygulama
Bu ilçede sadece 476 kişi yaşıyor! 3 mahallesi ve 27 köyü var
Bu ilçede sadece 476 kişi yaşıyor! 3 mahallesi ve 27 köyü var
Bazı Rus kadınlarından asker kocalarına 'Ukraynalı kadınlara tecavüz et' teşviki
Bazı Rus kadınlarından asker kocalarına 'Ukraynalı kadınlara tecavüz et' teşviki
Türkiye'ye iadesi reddedilen Levent Göktaş'ın avukatından açıklamalar
Türkiye'ye iadesi reddedilen Levent Göktaş'ın avukatından açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ziyaret
Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretine Canan Kaftancıoğlu gelmedi! 'Şizofren' gerilimi...
Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretine Canan Kaftancıoğlu gelmedi! 'Şizofren' gerilimi...
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan sözleşmeli personele kadro açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan sözleşmeli personele kadro açıklaması
Çalışmak istediğini söyledi başlayan tartışma korkunç bitti! 10 yıllık eşi yaptı
Çalışmak istediğini söyledi başlayan tartışma korkunç bitti! 10 yıllık eşi yaptı