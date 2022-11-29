İnşaat kazısında kafatası ve insan kemikleri bulundu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde inşaat kazısı esnasında insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemikler bulundu. Çalışmalar durdurulurken bulunan kemikler incelemeye alındı

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Dün akşam Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Sümer mahallesinde kazı çalışmaları esnasında , insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Yapılan ihbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, bulunan kemik parçalarını toplayıp, incelenmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

İnşaat çalışmalarının durdurulduğu Sümer Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Dilbaz inşaatın bulunduğu bölgenin, geçmiş yıllarda mezarlık olduğunu belirterek "İnşaat için kazı çalışmalarına başlandığı sırada insan kafatasıyla kemikler bulundu. Bu bölgede daha önce de kazı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlanmıştı. İnşaat çalışmaları incelemelerin tamamlanması sonrasında devam edecek" ifadelerini kullandı.