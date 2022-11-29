Sarıyer'de köpeği boğmaya çalıştığı belirlenen zanlı için karar

SARIYER'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve aynı köpeği merdiven boşluğuna fırlattığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

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26 Kasım'da gece saatlerinde bir köpeğe işkence edildiğine dair görüntüler üzerine yakalanan ve hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan şüpheli E.Ç.K'nin (30) bu olaydan hemen önce aynı köpeği bir merdiven boşluğuna fırlattığı anlar da çevredeki güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.