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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri'nde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri'nde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Resmi ziyaret kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gelen Bakan Soylu'yu, Abu Dabi Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile diğer yetkililer karşıladı.

Soylu ve Al Nahyan, BAE İçişleri Bakanlığı binasında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmede, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyükelçi Tunçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu.

Görüşmede, BAE'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker'in durumunun da gündeme gelmesi bekleniyordu. 

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