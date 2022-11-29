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Ferhat Abdi Şahin'den ABD'ye Türkiye çağrısı

Ferhat Abdi Şahin'den ABD'ye Türkiye çağrısı

Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı endişeli olduklarını söyleyerek, ABD'nin Ankara'ya daha sert mesaj vermesini gerektiğini kaydetti.

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Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu.

Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası, Türkiye'nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı endişeli olduklarını söyleyen teröristbaşı Şahin, "Türk ordusunun Suriye'de yeni bir operasyonu yapmasıyla alakalı söz konusu açıklamaları ciddiye alıyoruz. ABD'nin garantörlüğüne rağmen Türkiye'nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz" dedi.

Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı Ferhat Abdi Şahin, ABD'nin Türkiye'ye daha sert mesaj vermesini gerektiğini söyledi.

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