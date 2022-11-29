İşte Ekrem İmamoğlu Kaftancıoğlu kavgasının asıl nedeni

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine hakaret içerikli ithamlarda bulunduğu iddiaları için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Söylememiştir diye düşünüyorum" demişti. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalındaki yayında bu konuyu ele aldı.

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Milliyet yazarı Zafer Şahin, 22 Kasım'daki "İmamoğlu’na İstanbul freni" başlıklı yazısında şu iddialarda bulunmuştu;

"Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et"

"İmamoğlu en son 15 gün önce İstanbul’da bir otelin lobisinde Kaftancıoğlu ile görüşüyor ve adaylık yolunda kendisine destek vermesini istiyor. Hatta rivayet o ki 'Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?' diye bastırıyor. Ancak aldığı yanıtla adeta şoke oluyor.

"Sen git önce belediye başkanlığı yap"

İmamoğlu’nun üst perdeden konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu 'Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap.'' diyerek sert çıkıyor.

"Aptal, şizofren, müteahhit kafalı"

Sabah yazarı Mahmut Övür ise 24 Kasım'daki yazısında şu iddialara yer vermişti:

"Bunun son örneği de bu gerilimden bir süre sonra yapılan İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında yaşandı. İlginç olan Divan Kurulu üyelerinden birinin İmamoğlu'nun akrabası Ufuk İnan olmasıydı. Kaftancıoğlu, İnan'ın da bulunduğu o toplantıda İmamoğlu'nun hırsını yenemediğini, bir 'şizofren' gibi davrandığını söylüyordu. Tabii bu sözlerinin hemen İmamoğlu'na ulaşacağını da biliyordu ve öyle de oldu. Ufuk İnan, toplantıdan hemen sonra İmamoğlu'nu arıyor ve Kaftancıoğlu'nun kendisine 'aptal, şizofren, müteahhit kafalı' dediğini aktarıyordu. İmamoğlu bu sözleri duyar duymaz İstanbul CHP il binasına gidiyor ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına giriyordu. Bu tam anlamıyla bir baskındı. Ancak CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kaftancıoğlu bu baskının hedefine ulaşmaması için il binasını terk etmişti."

İmamoğlu'na soruldu

İmamoğlu, 2023 bütçesini meclise sunmadan önce gazetecilerle yaptığı söyleşide, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialarının sorulması üzerine şunları söylemişti:

"O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum"

"Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar."

Hadi Özışık kavganın asıl nedenini açıkladı

CHP'deki bütün bu tartışmalar tazeliğini korurken, Hadi Özışık konuya ilişkin bir araştırma yaptığını ve iki ismin arasındaki kavganın nedeninin aslında çok farklı olduğunu öğrendiğini açıkladı.

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