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Uğur Dündar'a canlı yayında Cumhurbaşkanı adayınız kim sorusu

Uğur Dündar'a canlı yayında Cumhurbaşkanı adayınız kim sorusu

Gazeteci Uğur Dündar, katıldığı canlı yayında muhalefetteki 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Kılıçdaroğlu hakkında soruya cevap verdi.

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Gazeteci Uğur Dündar, TV100'de Candaş 'Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Dündar, 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruya cevap verdi.

'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdire şayan olduğunu ifade eden Uğur Dündar, “Bence Kılıçdaroğlu çok güzel iş yapıyor şu anda. 6 benzemezi hepsini bir arada tutuyor ve ustalıkla bu demokrasi buluşmasını gerçekleşltiriyor. Bence Kemal Bey’le ilgili bir algı çalışması var. İktidar içinden yapılan bir operasyon ve birazda yan mahfiller tarafından… ‘Bu beceriksiz muhalefet mi seçimi kazanacak’ diye. Bu tam da iktidarın istediği bir düşünce biçimi. Kemal Bey’e yetersiz diyebilmek için Kemal Bey’in son 20 yılda bir dönem iktidar olması gerekirdi. Bu adam iktidar mı oldu da yetersiz görüyorsunuz? İstanbul’da, Ankara’da büyük kentlerin çoğunda kazandı. Bence son galibiyet önemli bir galibiyet” dedi.

Kılıçdaroğlu'nu aday olarak istiyor mu?

Candaş Tolga Işık’ın “Siz Kemal Bey’i aday olarak mı istiyorsunuz?” sorusuna ise, Dündar  “Ben öyle bir değerlendirme içinde bulunmam bunu sonuçta altılı masa karar verecek. Yönlendirici de olmak istemem. Ben bu seçimin kazanılabileceği kanısındayım” diye cevap verdi.

'Mutlaka kazanacak isim olmalı'

Sözlerinin devamında Dündar ''Kimin aday olacağına Millet İttifakı'na oy verecek seçmenin belirlemesi gerekir. Ve millet kimi istiyorsa o aday olmalı. Mutlaka kazanacak bir adayla gidilmesi gerekiyor. Bu Kemal bey de olabilir, 6'lı masanın önereceği gündemde olmayan biri de olabilir. Mutlaka kazanacak bir isim olmalı.'' dedi.

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