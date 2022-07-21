Akkuyu NGS'de tarihi gün! 4. reaktörün temeli, Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla atıldı
MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. reaktörünün temel atma töreni gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nükleer santrali, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında açmayı hedeflediklerini söyledi.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen Akkuyu NGS'nin dördüncü reaktörünün temel atma töreninde, ilk Türk nükleer santralinin inşaatında en üst aşamaya geçtiklerini belirtti.
Bu ünitenin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) listesinde resmi yapım aşamasında olan bir güç ünitesi şeklinde görüneceğini aktaran Likhachev, "Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinin inşasının başlamasıyla Türkiye, güvenle ulusal nükleer enerjinin gelişmesi yoluna girmiştir...
"Bu endüstrinin ortaya çıkışı, ülkedeki yaşam standardına olumlu etki edecektir. Enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti uzun vadede bilim ve teknolojinin gelişimi için güçlü bir ivme kazanmaktadır." diye konuştu.
Likhachev, inşaatta yüzlerce Türk şirketinin malzeme, ekipman ve hizmet tedarik ederek çeşitli işler gerçekleştirdiğini, bugüne kadar Türk tedarikçilere verdikleri siparişlerin hacminin 3 milyar doları aştığını bildirdi.