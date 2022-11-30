AK Partili vekil 'uyuşturucu rüşveti'nden cezası alan kocası için ilk kez konuştu! Cumhurbaşkanı ile görüştüm...

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, 'uyuşturucu baronu adına savcı meslektaşına rüşvete aracılık etmek' suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eşiyle ilgili ilk açıklama geldi. AK Partili vekil, Yargıtay'ın verdiği hapis cezası için "Adaletsizlik" dedi...

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AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in eşi, eski savcı Faruk Sarıoğlu, 2019'da Erzurum Aşkale'de yakalanan 1 ton 535 kilo eroin kaçakçılığı davasında ‘savcıya rüşvete aracılık ettiği' iddiasıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce 2.5 yıl hapse mahkum edildi. Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyen Zeybek, “Partime zarar vermek istemem” deyip kararla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

Avukatlık diplomamı yakasım geliyor

Emine Zeybek, Sözcüye yaptığı açıklamada, 30 yıl avukatlık yaptığını hatırlatarak, “Boşuna 30 yıl bu mesleği yapmışım. Diplomamı yakasım geliyor. Art niyet arıyorum, burada bir adaletsizlik olduğu açık'' dedi.

Kararı sayın cumhurbaşkanı verecek

“Bu karardan sonra siyaseten bir yol ayrımına mı geldiniz” sorusunu yanıtlayan Zeybek, “Bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız” karşılığını verdi. “Biz bu mahkeme kararı doğru bulmuyoruz, sonuna kadar gideceğiz” diyen Zeybek sözlerini şöyle sürdürdü:

Yargıtay'ın kararna itiraz edeceğiz!

“Gerekçeli karar açıklandıktan sonra Ceza Genel Kurulu'na itiraz edilecek. Bize göre hiçbir delil, belge, kayıt yok. Ortada bir rüşvet yok, para yok. Sadece karşı tarafın (savcı) ‘Bana teklif etti' diye beyanı var. Bu beyanı ispatlayacak hiçbir delil yok."

İddia sahibi iddiasını ispatlamalı

"Eşim de savcılık yaptı, o tarihte de savcı. ‘Ben böyle bir şey söylemedim' diyor. Hukukta genel kaide var; iddia sahibi iddiasını ispatlaması lazım. Allah kimsenin başına vermesin. Mal varlıklarımızı da araştırsınlar. Rüşvet varsa malının mülkünün olması lazım.''