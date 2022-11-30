AK Partili vekil 'uyuşturucu rüşveti'nden cezası alan kocası için ilk kez konuştu! Cumhurbaşkanı ile görüştüm...
AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, 'uyuşturucu baronu adına savcı meslektaşına rüşvete aracılık etmek' suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eşiyle ilgili ilk açıklama geldi. AK Partili vekil, Yargıtay'ın verdiği hapis cezası için "Adaletsizlik" dedi...Abone ol
AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in eşi, eski savcı Faruk Sarıoğlu, 2019'da Erzurum Aşkale'de yakalanan 1 ton 535 kilo eroin kaçakçılığı davasında ‘savcıya rüşvete aracılık ettiği' iddiasıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce 2.5 yıl hapse mahkum edildi. Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyen Zeybek, “Partime zarar vermek istemem” deyip kararla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.
Avukatlık diplomamı yakasım geliyor
Emine Zeybek, Sözcüye yaptığı açıklamada, 30 yıl avukatlık yaptığını hatırlatarak, “Boşuna 30 yıl bu mesleği yapmışım. Diplomamı yakasım geliyor. Art niyet arıyorum, burada bir adaletsizlik olduğu açık'' dedi.
Kararı sayın cumhurbaşkanı verecek
“Bu karardan sonra siyaseten bir yol ayrımına mı geldiniz” sorusunu yanıtlayan Zeybek, “Bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız” karşılığını verdi. “Biz bu mahkeme kararı doğru bulmuyoruz, sonuna kadar gideceğiz” diyen Zeybek sözlerini şöyle sürdürdü:
Yargıtay'ın kararna itiraz edeceğiz!
“Gerekçeli karar açıklandıktan sonra Ceza Genel Kurulu'na itiraz edilecek. Bize göre hiçbir delil, belge, kayıt yok. Ortada bir rüşvet yok, para yok. Sadece karşı tarafın (savcı) ‘Bana teklif etti' diye beyanı var. Bu beyanı ispatlayacak hiçbir delil yok."
İddia sahibi iddiasını ispatlamalı
"Eşim de savcılık yaptı, o tarihte de savcı. ‘Ben böyle bir şey söylemedim' diyor. Hukukta genel kaide var; iddia sahibi iddiasını ispatlaması lazım. Allah kimsenin başına vermesin. Mal varlıklarımızı da araştırsınlar. Rüşvet varsa malının mülkünün olması lazım.''
Eski Savcı eş, neyle suçlanıyor?
Erzurum'da 2016 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da olduğu 6 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu baronunun avukatlarıyla...
Bu tutuklamadan bir hafta sonra Mehmet Zeki Fidan’ın avukatı Oktay Bağatır ve Nejdet Altan Erzurum’a giderek Savcı Faruk Sarıoğlu ile görüştü. Sarıoğlu bu görüşmeden sonra dosyaya bakan meslektaşını arayarak odasına çay içmeye davet etti. Sarıoğlu burada meslektaşının bu avukatlarla görüşüp görüşemeyeceğini sordu.
Zindaşti için hakime 3.5 milyon dolar!
halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Sarıoğlu o görüşmede, şunları söyledi: “Avukatlar daha önceden de İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’yi hapisten çıkardıklarını, bunun karşılığında sulh ceza hakimine 3,5 milyon dolar verdiklerini, parayı verirken arkalarında iz bırakmadıklarını, bu olayda hakime bir adet 10 TL’lik banknot verdiklerini bu banknotun üzerindeki seri numarasının şifre olduğunu söylediler.”
Tepki gösterince 'bunu kimseye söyleme' dedi
Soruşturmayı yürüten savcı bu duruma tepki göstererek konuyu başsavcıya bildireceğini söyledi. Bunun üzerine Sarıoğlu, “Sen bunu kimseyle paylaşma. Boşuna beni de lekelersin. Ben zaten senin bu teklifi hoş karşılamayacağını onlara söyledim” dedi.
Savcıdan dosyayla ilgili bilgi almaya çalıştı
İlerleyen günlerde ise Faruk Saroğlu meslektaşının odasına giderek söz konusu dosya hakkında bilgi almaya çalıştı. Daha sonra soruşturma savcısının şikayetiyle konu yargıya taşındı. Birinci sınıf yargı mensubu olduğu için Faruk Sarıoğlu hakkında Yargıtay'da dava açıldı.