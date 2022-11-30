Otomobil alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Kimse farketmiyor ama...

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı bayi-galeri fırsatçılığını bozmak için sıfır araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay sınırı getirmişti Ancak bazı galericiler bunun da bir yolunu buldu ve araba hayali kuran vatandaşları böyle dolandırdı.

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Galericilere sıfır otomobil satışları ile ilgili bir düzenleme gelse de satış yapmaya devam ettikleri öğrenildi. Matrah düzenlemesinin ardından bayilerde sıfır araç bulunmuyor. Bayilerde ‘yok’ denilen araçlar galerilerde bulunuyor. Galericilerin verdiği ilanda 6 bin km yazan otomobillerin gerçek kilometresi ise aracın kendi panelinde sadece 6 km olsa da satışı yaptıkları ortaya çıktı. İşte sıfır araç satışındaki son oyunun detayları…

Sıfır otomobil satışları matrah düzenlemesi ile biraz hareketlense de vatandaşlar bu kez de bayide araç bulamamaktan şikayet ediyor.

Bayide "Yok" denilen araçlar yine galerilerden çıkarken, 6 bin km sınırı da delindi. İlanda araç km'sine 6 bin yazan galeriler panellerinde ise aracın 6 km olduğunu göstermekten çekinmiyor. Bayi-galerici kardeşliğiyle oluşan tatlı kâr, Ticaret Bakanlığı'nın tüm yaptırımlarını deldi. Birçok bayinin "Elimizde yok" dediği modeller ise yine galericilerden çıktı.

İlan siteleri sıfır araç ilanları ile dolu ama...

Hatırlanacağı üzere Ticaret Bakanlığı bayi-galeri fırsatçılığını bozmak için sıfır araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay sınırı getirmişti. Ancak uyanık bayi ve galeriler bunun da arkasından dolanmanın yolunu buldu.

Öyle ki ilan sitelerinde 2022 model yüzlerce sıfır araç bulunuyor. Bu araçlarda kilometre bilgisi olarak 6 bin ve üzeri yazılıyor. Ancak ilanı tıkladığınızda gösterge panellerinde araçlar 100 km'yi dahi bulmuyor.

İçlerinde 6 kilometre olan araç da var 30 kilometre olan da… Bazı galeriler ise ilan bilgilerinin açıklama kısmında aracın gerçek kilometresini belirtiyor.

Otomobil fiyatı bayi ile aynı

Araçların fiyatları ise bayilerin mevcut liste fiyatları ile ya aynı ya da modeline göre 5-10 bin TL daha uygun. Ancak bazı araçları bayilerin işbirliğinde 5-6 ay önce alan galericiler, o dönemin fiyatlarına göre aldıkları araçlarda ciddi kâr elde ediyor.

"Noterde sorun olmaz"

Sabah gazetesinin haberine göre; Bu galerilerden birisi arandığında ise dikkat çeken diyaloglar yaşandı. İlanda kilometre bilgisi 6001 olarak geçen, 1.0 Nissan Micra aracın kilometresi telefonda sorulduğunda ise galeride çalışan personel, "Araç panelinde görülen 10 km bilgisi doğrudur. Yasak olduğu için ilana 6001 km yazmak zorunda kaldık. Bu aracı bayide bulmanız biraz zor" şeklinde bilgi verdi.

Bir başka galeri ise 62 km olan bir Toyota Yaris araç için arandı. Aracın km bilgisini notere nasıl kaydettirileceği sorulduğunda galerici şu cevabı verdi: "62 km olarak yazılır çünkü araç galerinin değil bir arkadaşımızın. Bu 6 bin km sınırı galericiler için geçerli, bireyselde bir zorunluluk yok"

Sektörden edinilen bilgilere göre araçlarda 6 bin km sınırı nedeniyle bayiden aracı alan galerici, otomobili galeriye değil eş, dost, çalışanın üzerine kaydediyor.

Galerilerdeki 6 bin km altı ve 2022 model 10 aracın 7'si bu şekilde eş, dost üzerine alınıyor. Ancak denetimler olduğu için galeriye kayıtlı araçların da olması gerekiyor. O nedenle üçü de galeriye kaydediyor. Otomobilin ücreti de yine galeriye ödeniyor.