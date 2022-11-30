MİT'ten Sincar'da nokta operasyonu! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.

Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'nın istihbarat sorumluları arasında yer alarak çeşitli faaliyetler yürüten Fatma Onur, özellikle IIrak Süleymaniye bölgesi ve kırsalında, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemden ötürü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hedef listesine girdi.

MİT ajanlarından oluşan özel ekip, "Kinda Maraş" kod adlı Fatma Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı bir çalışma başlattı. Fatma Onur'un Kandil'den gizli bir görev kapsamında Sincar'a gönderildiği, Sincar'da istihbari faaliyetlilerini izlemek amacıyla sorumluluğuna getirildiği tespit edildi.

Bölgedeki saha ajanları vasıtasıyla Onur'un yerini tespit eden MİT, operasyon için harekete geçti. Onur, Sincar'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Diğer yandan bölgedeki MİT kaynakları, istihbarat yapılanmasının tepe yöneticisinin etkisiz hale gelmesi ile birlikte PKK'nın sorunlar yaşadığını tespit etti.

Örgütün silahlı kanadında yıllarca görev yaptı

1990'lı yıllarda terör örgütüne İngiltere'den katılan Fatma Onur, örgütün silahlı kanadı içerisinde yıllarca görev yaptı. 2016 yılında örgütün istihbarat yapılanması NLP içerisinde sorumlu seviyeye getirilen Onur, örgüt mensuplarına istihbarat konulu eğitimler verdi.