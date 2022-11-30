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Adalet Bakanlığı duyurdu personel alacak, işte başvuru tarihi ve şartları

Adalet Bakanlığı duyurdu personel alacak, işte başvuru tarihi ve şartları

Adalet Bakanlığı'nın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere toplam 406 personel alımı yapılacak.

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Adalet Bakanlığı'nın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 406 personel alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 5-16 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alması, psikolog kadrosuna atanabilmek için psikoloji lisans bölümünden, pedagog kadrosuna atanabilmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık veya eğitim programları ve öğretim lisans bölümünden, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için de sosyal hizmet veya sosyal hizmetler lisans bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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