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Erdoğan'ın büyük başarısı! Deniz Zeyrek 6'lı masayı uyardı Fitch'in senaryosu gerçekleşebilir

Erdoğan'ın büyük başarısı! Deniz Zeyrek 6'lı masayı uyardı Fitch'in senaryosu gerçekleşebilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye'de yapılacak seçimlerde ortaya çıkabilecek üç senaryonun ikisinde Erdoğan kazandığı derecelendirme kuruluşu Fithc'in analizini köşesine taşıdı. Son dönemde AK Parti'nin psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini belirten yazar, muhalefetin toparlanamaması halinde Fitch'in senaryosunun gerçekleşebileceğini yazdı.

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Son dönemde moral üstünlüğünü ele geçiren AK Parti, muhalif medyada paniğe neden oldu.

Hayat pahalılığı ve türlü sorunlara rağmen süreci yönetmeyi başaran iktidarın becerisi Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in gündeminde.

Fitch'in seçim senaryosu

Yaz aylarından itibaren Erdoğan ve AK Parti'ni oylarında artış olduğu iddiasına değinen Zeyrek, Erdoğan'ın büyük başarısı" başlıklı yazısında "Efsaneye sadece Erdoğan ve Cumhur İttifakı taraftarları değil, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dahi inanıyor. (Fitch'in yayınladığı analize göre, Türkiye'de yapılacak seçimlerde ortaya çıkabilecek üç senaryonun ikisinde Erdoğan kazanıyor. En büyük ihtimal TBMM'deki çoğunluğu muhalefetin, Cumhurbaşkanlığı'nı da Erdoğan'ın kazanması…)" ifadelerine yer verdi.

Seçim öncesi icraatlar moral kattı

Doğalgaz bulma, TOGG'u yola çıkarma, TOKİ aracılığıyla yüzbinleri arsa ve ev sahibi yapma, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya alınması, gibi düzenlemelerin moral kattığına işaret eden Zeyrek, AK Parti teşkilatlarının üzerlerindeki ölü toprağını atıp canlandığını, seçim çalışmalarına dört elle sarıldıklarını yazdı.

"Altılı Masa ise bir türlü doğru iletişim stratejisini oluşturamıyor"

"Peki iktidar tabanında bunlar yaşanırken muhalefet tabanında ne oluyor?" diyen soran Zeyrek, yazısını şu ifadelerle tamamlıyor:

"Onlar da iktidarın yarattığı efsanelere inanıp umutsuzluğa kapılıyor, “Yine mi gitmeyecekler” cümlesinde vücut bulan bir mutsuzluğu yaşıyor.

Umut bağladıkları partilerin ve liderlerinin Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden sürekli bir kavga görüntüsü sergilemesine bakıp hayal kırıklığı yaşıyor.

Konuştuğum kamuoyu araştırmacıları, AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın oylarında seçimin kaderini değiştirecek bir artış olmadığına, ancak iktidar cenahının son dönemde doğru bir iletişimle “psikolojik üstünlüğü” ele geçirdiğine dikkat çekiyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş için Anayasa değişikliği paketi, ortak seçim beyannamesi, parlamenter sisteme geçiş takvimi, seçim güvenliği gibi alanlarda önemli işlere imza atan Altılı Masa ise bir türlü doğru iletişim stratejisini oluşturamıyor.

Tez elden iletişim stratejilerini oluşturup psikolojik üstünlüğü ele alamazlarsa, güçlü oldukları maçı kaybetmeleri, Fitch'in senaryosunun gerçekleşmesi işten dahi değil!

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