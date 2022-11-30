CHP'li Akkuş'tan Erdoğan'a kadro tepkisi: Yine sanatçılar kadro dışı kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sözleşmeli sanatçıların kadroya alınmaması açıklamasına tepki gösterdi.

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CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanının açıkladığı kadroya geçecek sözleşmeli personeller arasında sözleşmeli sanatçıların olmadığını hatırlatarak, “Kültür ve Turizm Bakanı canlı yayında sözleşmeli sanatçıların diğer kamu kurumlarındaki sözleşmelilerle birlikte kadroya geçeceğini açıklamış ve insanlara umut vermişti. Ancak Bakan verdiği sözü unuttu, Cumhurbaşkanı sözleşmeli sanatçıların kapsam dışında olduğunu açıkladı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sözleşmeli sanatçıların kadroya alınmaması açıklamasına tepki göstererek, “Sayın Bakan televizyonda müjde veriyor, insanları umutlandırıyor. ‘Kamuda genel bir çalışma var ve biz de onlara tabiyiz’ diyor ve sözleşmeli sanatçıların kadroya alınacağını müjdeliyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı sanatçıların kapsam dışında olduğunu açıklıyor. Bu yanlıştan dönülmesini ve sanatçılara haklarının verilmesini talep ediyoruz” dedi.



SİZİ NASIL İKNA ETTİLER?

CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi, konuyu Meclis gündemine taşıyarak hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a hem de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Sözleşmeli sanatçılar neden kapsam dışı kalmıştır?” diye sordu.

Bakan Ersoy’un “Kamuda genel bir çalışma var ve biz de onlara tabiyiz” dediği halde yapılan düzenlemede sanatçıların dışarıda kalması için Cumhurbaşkanlığından nasıl ikna edildiğini de soran Genel Başkan Yardımcısı Dr. Akkuş İlgezdi, “Kültür Bakanının verdiği sözün arkasında durmasını ve Sanatçıların mağduriyetini gidermesini bekliyoruz. Kadroya geçeceği müjdelenen diğer kamu çalışanlarından sanatçılarımızın ne farkı var?” dedi.



İKTİDAR YİNE BEKLENENİ VEREMEDİ

Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, sanatçılar dışında, Sözleşmeli Askeri Personelin, Sözleşmeli Akademik Personelin, Sözleşmeli KİT personelinin, Sözleşmeli Milletvekili Danışmanının, Tamamı Sözleşmeli kurum çalışanlarının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ek ders karşılığı çalışan personelin ve Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının da kapsam dışında kalmasını eleştirerek, “Aynı işi farklı bakanlıklarda yapanların bir kısmı kadroya geçerken bir kısmı kapsam dışı kaldı. Kamuda tek bir personel rejimini kurmak yerine ayrımlar yaparak çalışma barışını bozuyorlar. AKP 20 yıldır birçok kadro icat etti ve çalışanları 4B’li taşeron, sözleşmeli diye bölüp parçalamaktan ve mağdur etmekten hiç vazgeçmedi. İktidar yine bekleneni veremedi, yine sözler tutulmadı. Sözleşmelilerin kadroya geçiş müjdesi, çalışanların mağduriyetini gidermeye yine yetmedi” açıklamasını yaptı.