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Elazığ’da kömürlüğe giren anne gördüğü manzara karşısında yıkıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da kömürlüğe giren anne gördüğü manzara karşısında yıkıldı

ELAZIĞ’da kömürlüğe giren anne, oğlunu tavana iple asılı halde buldu. Kadın baygınlık geçirirken, ölümü şüpheli bulan ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı.

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Olay, Kırklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kömürlüğe giren kadın, oğlu Suat Koç’u tavana iple asılı halde buldu. Dışarı çıkan ve bağıran kadın ardından sinir krizi geçirerek bayıldı.

Olay yerine koşan ve durumu gören komşularının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

4 yıl önce kanserden eşini kaybetti

Yapılan incelemenin ardından Koç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Temizlik görevlisi olan Koç’un 2 çocuk sahibi olduğu ve 4 yıl önce kanserden eşini kaybettiği öğrenildi. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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