11 kez aralıksız cinsel ilişki yaşadılar erkek öldü kadın komada!

Nijerya’da dünya basınında geniş yakın uyandıran bir olay yaşandı. İnşaat mühendisliği okuyan Oromidayo kız arkadaşı Alamide ile birlikte sınavların ertelenmesinin ardından cinsel gücü arttıran bir ilaç kullanarak 11 kez aralıksız birliktelik yaşadı. Oromidayo hayatını kaybederken kız arkadaşı ise bitkisel hayata girdi.

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Nijerya’nın Apete bölgesinde üniversite öğrencisi olan Oromidayo ve kız arkadaşı Alamide sınavların ertelenmesinin ardından birlikte kaldıkları öğrenci pansiyonuna gitti. İkili cinsel birliktelik yaşamak istedi ve cinsel gücü arttıran bir ilaç kullandı. 11 kez birliktelik yaşan ikilinin vücudunu bu duruma daha fazla dayanamadı. Oromidayo olay yerinde hayatını kaybederken kız arkadaşı ise nefes almakta zorlandığı için yoğun bakıma alındı.

Arkadaşları buldu

İkilinin uzun süre odalarından çıkmaması üzerine öğrenci arkadaşları odaya girdi. Odada Oromidayo’nun cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları Alamide’in ise yerde yattığını ve nefes almakta zorlandığını ifade etti. Olay yerinde korkunç manzarayala karşılaşan görgü tanığı, “Benim fakültemde. Sınavlara dün başlayacaktık ama protestolar nedeniyle okul tatil olduğu için o ve kız arkadaşı pansiyondaki odalarına geri dönmüştü. Uzun süre ses çıkmayınca merak edip odalarına girdim” dedi.

Kurtarılma şansı düşük

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra Alamide tedavi altına alınmak için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.