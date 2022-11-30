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Euroleague'de 11. hafta heyecanı başlıyor! İşte bu haftanın programı...

Euroleague'de 11. hafta heyecanı başlıyor! İşte bu haftanın programı...

THY Euroleague'de 11. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 2 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk takımları müsabakalarını evinde oynayacak. Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek. Haftanın son maçında Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle:
20.30 A.Efes - Olympiakos
20.30 ALBA Berlin - Barcelona
22.00 Asvel - Monaco
22.30 Baskonia - Olimpia Milano
22.45 Partizan - Valencia Basket

2 Aralık Cuma
20.00 Kızılyıldız - Virtus Bologna
20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid
21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos
22.30 Bayern Münih - Maccabi Tel Aviv

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