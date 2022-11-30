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Bir kavurmalı bazlama, 6 fincan çay, 3 Türk kahvesi, 2 soda gelen hesaba bakın

Bir kavurmalı bazlama, 6 fincan çay, 3 Türk kahvesi, 2 soda gelen hesaba bakın

TÜRKİYE'de artan enflasyonla birlikte restorantların kapısından geçilmez oldu. Sosyal medyadan paylaşılan bir adisyon herşeyin özeti gibi... Bir bazlama, çay, Türk kahvesi ve sodaya 404 lira geldi.

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Artan enflasyonun hayata yansımasını gösteren bir adisyon sosyal medyada paylaşıldı. Bu adisyon 'lüks' bir mekana ait değil. Öyle yiyip içmiş kallavi fatura gelmiş de değil. Üsküdar sahildeki Katibim restorantta kesilen bir adisyon bu...

Yemek kısmında sadece 1 kavurmalı bazlama var. Faturanın geriye kalanı içecekten oluşuyor. Hesapta alkol gibi pahalı içecek yok. Sadece çay, Türk kahvesi ve sodadan oluşuyor. Gelen fatura 404 lira... 

Bir fincan çay 24 lira, cam bardaktaysa 18 lira... Üstüne bir de soda içmek isterseniz şişesi 26 lira... İşte paylaşılan adisyon:

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