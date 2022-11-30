Tarlasında petrol buldu herkes deli dedi! Şimdi hayatı değişti kral diyorlar

Çalışanlar için köyde kamp kuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Soysallı Köyü'nde petrol çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Petrol kuyularında çalışanların sayısı ise 150'ye ulaştı. Çalışanlar için köyde kamp kuruldu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. O bölgede yaşayanlar bilir, yani sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım.