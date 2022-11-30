Tarlasında petrol buldu herkes deli dedi! Şimdi hayatı değişti kral diyorlar
ADANA'da yapılan çalışmalar sonucunda Orhan Buhur'a ait 50 dönümlük arazide petrol bulundu. Bölgedeki 14 kuyudan 3'ü kendi arazisinde olan Buhur, "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman bana 'deli' diyerek gülüyorlardı. Ama şimdi nereye gitsem herkes 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar" diye konuştu. Açıklamasının devamında Buhur, "Petrolün çıkmasıyla birlikte köylümüzün de yüzü gülmeye başladı" dedi.
ADANA Ceyhan'da 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları ortaya çıktı. Bölgedeki 14 kuyudan 3'ü kendi arazisinde olan Orhan Buhur, petrolün bulunmasından önce insanların 'deli' dediğini şimdi ise nereye gitse kendisine 'Petrol kralı geldi' dendiğini açıkladı.
Ne büyük bir nimet
Adana'nın Ceyhan İlçesi Soysallı Köyü'nde petrol çıkarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları bulundu. Toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor. Bu kuyulardan 3'ü ise Orhan Buhur'a ait 50 dönümlük arazide bulunuyor.
Çalışanlar için köyde kamp kuruldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Soysallı Köyü'nde petrol çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Petrol kuyularında çalışanların sayısı ise 150'ye ulaştı. Çalışanlar için köyde kamp kuruldu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. O bölgede yaşayanlar bilir, yani sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım.
Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var" dedi.