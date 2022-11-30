Marmara'da büyük deprem olmayacak mümkün değil dedi çok başka yeri uyardı!

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası 'büyük İstanbul depremi' yine tartışılmaya başlandı. Deprem Uzmanı Serkan İçelli ise Marmara'da 10-15 yıl içerisinde büyük bir deprem olmayacağını belirterek büyük deprem için farklı bir bölgeyi işaret etti...

Abone ol

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesi, 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Bu sarsıntı sonrası İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' yeniden gündem oldu.

"Marmara Denizi içinde mümkün değil"

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, beklenen İstanbul depremiyle ilgili farlı bir görüş ortaya koyarak asıl büyük depremi Ege’de beklediğini belirtti.



Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli

"Yapmış olduğum hesaplara göre 1963 seri depremleri ve 1999 Gölcük depremi Marmara içindeki stresi epeyce boşalttı. Marmara Denizi içinde 5.8-6.2 üzeri deprem olması mümkün değil" diyen deprem uzmanı sözlerine şöyle devam etti:

Marmara içindeki stresi epeyce boşalttı. Marmara Denizi içinde 5.8-6.2 üzeri deprem olması mümkün değil

"Çok yakın bölgede hiposantr merkezleri birbirine yakın ve hareket etmesi, çalışması gereken kırık yada kırıklar varsa birkaç gün içerisinde tetikleme olabilir, kendini belli eder. Öyle haftalar, aylar sonra falan tetikleme olmaz. Öncelikle o kırığın yıllık kayma hızını, deprem tekrar periyodunu, En son ürettiği en büyük moment depremi bilmeniz ve ona göre çeşitli formüller ile analiz yapmanız gerekir. İl il değil, fay fay konuşacaksınız, yani fayları tek tek ele alıp incelemeniz gerekli. Coulomp gerilme analizi, Poisson ihtimal dağılımı gibi formüller kullanmanız ve ona göre yorumlamanız gerekli."

'7.0 büyüklüğü üzerinde bir deprem olmayacak"

Serkan İçelli, Marmara bölgesinde önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde büyük bir deprem olamayacağını belirterek Ege Bölgesi'ne işaret etti:

“Marmara’da elbette deprem olacak ama abartıldığı gibi 7.0 büyüklüğü üzerinde bir deprem olmayacak. Çünkü İstanbul tarih boyunca böyle büyük bir depremle karşılaşmadı. 1963 yılında yaşanan seri depremler, Mayıs ayında başlayıp sırayla devam eden depremler oradaki enerjiyi aldılar. 1999’da yaşanan gölcük depremi oradaki fay hattında bulunan enerjinin bir kısmını boşalttı. Ben önümüzdeki 10-15 sene büyük bir deprem görmüyorum. Olursa da 5.8- 6.2 büyüklüğünü geçmeyecektir.

'Ege şu anda büyük depremlere gebe"

Ege bölgesi bizim için çok karmaşık bir yer, o bölgeyi çok iyi takip edemiyoruz maalesef.

Özellikle Girit adasının altı, Helen Yayı denilen bölge çok tehlikeli. Bu bölge daha önceden 8.0 büyüklüğünde depremler üretmiş ve şu anda büyük depremlere gebedir.

Özellikle Girit adasının altı, Helen Yayı denilen bölge çok tehlikeli. Bu bölge daha önceden 8.0 büyüklüğünde depremler üretmiş ve şu anda büyük depremlere gebedir. Bizim ülkemiz açısından Muğla kısımlarında tsunami meydana gelebilir. Depremden sonra tetikleme mekanizması birkaç güç içerisinde kendini belli eder. Bir deprem herhangi bir yeri tetiklediyse kırılır geçer ve o depremi oluşturur. Şu anda Düzce ve etrafında herhangi bir tetiklenen mekanizma yok. Malatya’da 7.0 ve üzeri bir deprem olacağı söyleniyor. Böyle bir sıkışma yok, insanlar rahat olsun."