Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa'nın anaya teklifine 'ucube' dedi! Marketlere fahiş fiyat denetimi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. 5.9'luk Düzce depremine değinen Başkan Erdoğan, "Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi." dedi. Ardından Altılı Masa'nın anayasa değişikliği teklifini topa tutan Erdoğan,"Türkiye yeni yönetim sistemiyle, özellikle söylüyorum, bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 5.9'luk Düzce depremine değinen Başkan Erdoğan, "Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi." dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Önceki gün Kabine toplantısı sonrası açıkladığımız kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz 20 yılda hep yapageldiğimiz gibi bugün de ülkemizin her meselesini hayata geçirerek Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz.

Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma adımlarını kesintisiz şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz.

- Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci sorunu konusu. Bu 4 ana başlığı herşeyden önce biz başardık, başarıyoruz ve başaracağız. Geçen hafta 5.9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum.

- Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022'yi dünyaya göre rekor düzeyde kapatarak2023'e iyi bir giriş yapacağız.

- Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. Seçimler geliyor, Bay Kemal yalanlar dünyası ile milletin karşısına çıkacak. Bu yalanları duyacaksınız, göreceksiniz.

Partiye uyarı: Vatandaş muhalefete kapılabilir

- Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her kardeşimizin muhalefetin yalanlarına kanacağını unutmayalım. Yine bu yalanları duyacaksınız. Vatandaşın muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Elini sıktığımız insanlarda bize karşı küslük varsa onarmalıyız. Ne yapıp ne edip 85 milyonun tamamına ulaşmalıyız.

Altılı Masa'nın anayasa teklifi

- Biz AK Parti kurulana kadar Türkiye'de neler görmedik ki? Bu koalisyonlardan bu ülkeye fayda geldi mi? Netice alabildik mi? 20 yıldır istikrar var, güven var. Biz bunu sağladık. Bugüne kadar ne CHP'den en şürekâsından ülkenin derdine derman olacak hiçbir söze, teklife, adıma rastlamadık.

- Becerebildikleri tek şey anayasa değişiklik teklifi açıklamak oldu. Eski Türkiye ipiyle çıkara çıkara ucube bir teklif çıkardılar. Bir gözden geçirdim. Ne var, masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar buna çalışmışlar.

- Türkiye'yi eski günlerine döndürmek isteyen arkaik bir proje ile çıktılar. Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin geleceğine dair hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir.

- Belediyeler kapatılmayacakmış, hazine yardımlarından herkes nasibini alacakmış. Benim milletim bunu yutmaz. Benim milletin bu ülkeye, bu millete, bu devlete ne gelecek buna bakar.

- Türkiye yeni yönetim sistemiyle, özellikle söylüyorum, bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz.

- İranlıların güzel bir atasözü var; Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı, ortak hedef birlikteliğiyle milletin huzurundadır. Diğer ittifak ise 6'lı masa ile kamuoyuna çıkmakla birlikte, hangi amaçla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır.

- Ucube bir teklif çıkarttılar. Gözden geçirdim. Masanın etrafındakiler artı altındaki bunlara ne verirsek mutlu olurlar buna çalışmışlar. Birisinin derdi kapanan belediyeler öbürünün derdi Hazine yardımlarını en az bire çekip herkesin nasibini alması.

Market fiyatlarının denetimi

- Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle.

- Kabine'de arkadaşlarıma söyledim; başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız.

Cumhurbaşkanı niye var o zaman

- Bunların gittikleri yer Anayasa Mahkemesi. Meclis'te görüşmeler yapılır oradan Anayasa Mahkemesi'ne. Yeni düzenlemede Cumhurbaşkanı herhangi bir iade yapamayacak. Cumhurbaşkanı niye var? Bunların hazırladıkları tezgah böyle.

- Birilerine Başbakanlık vermek zorundalar. Başkanlık sisteminde bu yok. Birileri de başbakanlık bekliyor. Öyleyse çok partili parlamenter sistemde başbakanı bir yere koyabilir, anlayış bu. Bizim böyle bir derdimiz yok.

- CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Şimdi ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal, biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız.

- Bunların kafasıyla diplomasi olur mu; olmaz. Ege'deki hakları nasıl savunabilir, egemenlik haklarına karşı oyunlarla nasıl başa çıkabilir? Geleceğine ilişkin umutları bunlar nasıl hayata geçirebilir. Bu kifayetsiz muhterislerin elinde ülke nasıl yönetilebilir?