Adalat Bakanı Bozdağ duyurdu: TTB çalışmalarını bitirdik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTB ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyleyen Bozdağ, “Çalışmayı neticelendirdik ama sayın Cumhurbaşkanımıza henüz sunmadık” dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilgili çalışmaların bitirildiğini fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a henüz sunulmadığını belirtti.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTB ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyleyen Bozdağ, “Çalışmayı neticelendirdik ama sayın Cumhurbaşkanımıza henüz sunmadık” dedi.

Anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Anayasa’nın son şekli verildi. (Muhalefetle istişare süreci) Zaten ziyaretimizi yaptık. Görüşlerini, desteklerini kendilerinden talep ettik. Ayrı bir ziyaret olur mu onu bilemem. Şu anda yeni bir ziyarete ihtiyaç gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

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“Son şekli verildi, Meclise gelecek."

Başörtüsü düzenlemesine ilişkin de konuşan Bozdağ, “Son şekli verildi, Meclise gelecek. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Mecliste olacak. Muhalefet ile Meclise sunulduktan sonra temas olabilir” açıklamasında bulundu.