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Gelecek Partili Kani Torun'un sınır ötesi operasyon açıklaması tepki çekti

Gelecek Partili Kani Torun'un sınır ötesi operasyon açıklaması tepki çekti

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyini hedef alarak başlatılan Pençe Kılıç harekatı hakkında konuşan Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Türkiye'nin kara operasyonuna hazır olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sinyalleri, Pençe Kılıç harekatıyla başlatıldı. Kahraman Türk askeri bu kez de Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri ateş altına aldı.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, operasyon hakkında Rudaw'a konuştu.

Bu operasyonun tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey olduğunu belirten Torun, olası bir kara operasyonuna Türkiye'nin ekonomik olarak hazır olmadığını vurguladı.

"Üç beş yere bomba atacaklar, bir miktar içeri girebilirler"

"Suriye'de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok" diyen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olabilir yalnız operasyon olayı tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey. Yani Türkiye’deki kitleleri, bir şekilde PKK karşısında muhafazakar ve milliyetçi oyları konsolide etme amacını güdüyor. Dolayısıyla tamamen iç politikaya yönelik bir şey. Yani Suriye’de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok. Üç-beş yere bomba atacaklar, bir miktar içeri girebilirler ancak bu dediğim gibi propaganda amaçlı olacak."

"Ekonomik olarak da Türkiye bu büyüklükte bir operasyon için hazır değil"

Operasyonun Rojava bölgesini kapsayacağını beklemediğini vurgulayan Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Türkiye’nin uluslararası ilişkileri açısından da zor. İkincisi karşılaşacağı direnç göz önüne alındığında böyle bir maliyeti içeride de karşılaması mümkün değil. Ekonomik olarak da Türkiye bu büyüklükte bir operasyon için hazır değil. Bence olursa küçük çaplı göz boyama türünde bir operasyon bekliyorum. Orada çok da ileriye gidebilecekleri kanaatinde değilim.

"Türkiye'nin şu  anki yönetiminin bölgeye bakış açısı bence sakat"

Ama Suriye rejimi ile ilişkileri geliştirmenin bir amacı da rejimin Rojava’yı kontrol etmesini sağlamak. Yani Suriye rejimini buna teşvik ediyor Türkiye. Türkiye’nin şu anki yönetiminin bölgeye bakış açısı bence sakat. Çünkü bölgedeki yerel halkları biliyorsunuz Rojava’da sadece Kürtler yok, Araplar ve Türkmenler de var, o bölgeyi tekrar rejimin eline vermek Türkiye’ye bir şey kazandırmayacak"

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