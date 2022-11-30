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6'lı masanın adayı için bomba kulis Sevilay Yılman kesin diyerek tarihi de verdi

6'lı masanın adayı için bomba kulis Sevilay Yılman kesin diyerek tarihi de verdi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı herkesin merakı. Peki aday ne zaman açıklanacak ve kim olacak? Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Ankara'da 6'lı masanın ortak toplantısında aldığı kulisleri paylaştı. Altılı masanın adayına ilişkin ilk kez bir bilgi netleşti. O da adayın açıklanacağı zaman... Seçimler Haziran 2023'te olacak, Millet İttifakı'nın adayı da seçimden 2 ay önce duyurulacak.

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ANKARA Bilkent Otel’de pazartesi günü düzenlenen 6’lı masanın ortak toplantısına katılan Sevilay Yılman'dan kulis bilgileri geldi. Toplantıdan 'netleştirdiği' bir bilgiyi paylaşan Sevilay Yılman, 'aday ne zaman açıklanacak' sorusunun yanıtını verdi. 

Türkiye genel seçimi 2023 Haziran ayında

Türkiye genel seçimleri eğer değişiklik yapılmazsa 2023 yılı Haziran ayında yapılacak. 6'lı masa ise hala adayını belirlemiş değil. Peki aday ne zaman açıklanacak? İşte bu sorunun yanıtını Sevilay Yılmaz köşe yazısında şöyle aktardı:

-Herkesin, hepimizin aklında olan ama bir türlü cevabını alamadığı; “Aday ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını öğrendim gibi. Eğer sonradan bir plan değişikliği olmaz ise… Ki, olacağını pek sanmıyorum. Çünkü tüm liderlerin ortak kanaati olduğu aktarıldı tarafıma. 6’lı masanın adayının seçime 2 ay kala deklare edilmesi planlanıyor. 

Nisan ayında aday açıklanacak

-Yani normal tarihinde olacaksa seçim, aday Nisan gibi açıklanacak! İddia edildiği gibi Mayıs’a çekilecekse de, Şubat gibi açıklanacak!

Aday kim olacak?

Kim ne diyor Ankara'da, masada bulunan partililerin arasında? Ona da diyeceğim şu; “Medyaya yansıyanlar konuşuluyor. Herkesin kendince bir fikri, bir yorumu var adayın kim olacağına dair ama size net söylüyorum; Adayın kim olduğu gerçekten de şu an belli değil! Buna CHP çevrelerini de dahil ediyorum!" Yani değerli okurum... Masanın adayı şu olur, bu olur ya da şu olmalı, bu olmalı mealinde yazılan, konuşulan her şey şu an farazi! Sadece senaryo...

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