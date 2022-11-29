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POLİTİKA

Fatih Portakal yüzde 99.9 kesin diyerek altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

ANKARA'da Millet İttifakı anayasa tanıtımına katılan Fatih Portal aldığı kulisler ve izlenimlerle adayı açıkladı. Fatih Portakal'a göre yüzde 99.9 ihtimal bu kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Adayın kesin ve net olduğunu iddia eden Fatih Portakal tartışmanın yardımcıları kim olacağı olduğunu söyledi.

Gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında, Ankara'dan derlediği kulisleri ve aldığı izlenimi aktardı. Altılı Masa'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu çok iddialı bir şekilde dile getiren Fatih Portakal, HDP'nin oyunu alabileceği bir profil olduğunu söyledi. 

Yaş 73 bir daha olmaz

Youtube kanalında Ankara izlenimlerini paylaşan Fatih Portakal 6'lı masanın adayına ilişkin şunları söyledi:

-'Altılı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatılan adaya uyan vasıfların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Yaş olarak 73 yaşında, bir daha siyasete dönemeyecek.

Yüzde 99.9 aday Kemal Kılıçdaroğlu

- Meral Akşener zaten 'ben başbakan olmak istiyorum' dedi. Aylardır Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya giden bir CHP var. HDP seçmeninin oy verebileceği, kilit parti HDP'nin seçmeninin oy verebileceği bir insandan bahsediyoruz. O yüzden altılı masanın adayı eğer dışarıdan aday olmazsa yüzde 99.9 Kemal Kılıçdaroğlu.'

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