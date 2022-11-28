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Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında

İZMİR derbesinde kan akmıştı. Özel ambulans şirketi görevlisi A.G'nin ifadesinde fişekleri misafir takım taraftarlarının kullanacağı tuvalete bıraktığını söylediği, hakkında daha önce de Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'na muhalefetten suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maç sonrası gözaltına alınan ambulans şoförünün, taraftarların üzerine atılan fişekleri maç öncesi stada sokarak tuvalete bıraktığını itiraf ettiği belirtildi.

Olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Maç sırasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölüme atılan fişeklerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki kamera incelemesinde özel ambulans şirketi şoförü A.G. ve görevli H.K'nin maç öncesi stada girdiği anlar saptandı.

Görüntülerde güvenlik personelini geçerek sırt çantasıyla misafir tribünün tuvaletlerine giren şüphelilerin bir süre sonra çıkarak telefonla konuştukları görülüyor.

A.G'nin emniyetteki ifadesinde taraftarların kendisine fişekleri içeri sokması teklifinde bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Fişekleri misafir takım taraftarlarının kullanacağı tuvalete bıraktığını anlatan A.G'nin, fişekleri kimin aldığını bilmediğini savunduğu da belirtildi.

Öte yandan A.G'nin, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'na muhalefetten suç kaydının bulunduğu bildirildi.

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