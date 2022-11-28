Hırsızlıktan yakalandılar, hakim serbest bıraktı çıkarken polisin çantasını çaldılar

İSTANBUL Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren ve hırsızlar konusunda polislerin en çok şikayet ettiği "Biz yakalıyoruz, mahkemeler serbest bırakıyor" gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Esenyurt'taki hırsızlık çetesinin iki üyesi yakalandı, hakim serbest bıraktı. Hırsızlar, hakimin yanından çıktıktan sonra, adliyenin içinde polisin çantasını çaldılar. O anlar kamerada...

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Esenyurt'ta bir eve girerek hırsızlık yaptıkları için polis tarafından gözaltına alınan iki şahıs, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim bıraktı, polisi soydular

Nöbetçi mahkeme, iki hırsızı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ancak hırsızlar bu defa mahkeme salonundan çıktıktan sonra adliyedeki polisin çantasını çaldı. Cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığını fark eden polis, adliyenin güvenlik kamerasını izlediğinde şoke oldu.

Hırsızlardan biri kayıplara karıştı

Çantayı mahkemenin serbest bıraktığı iki hırsızın çaldığı anlaşıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede bu sefer tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.